В Астане состоялся показ документального фильма «4739»

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, известные врачи, ученые, общественные деятели, рецепиенты и их семьи, а также авторы и герои фильма.

Фото: пресс-служба правительства

В Астане состоялся премьерный показ документального фильма агентства «Хабар» «4739», посвященного теме трансплантации органов, работе врачей-трансплантологов и судьбам людей, ожидающих жизненно необходимую операцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, известные врачи, ученые, общественные деятели, рецепиенты и их семьи, а также авторы и герои фильма.

Открывая премьерный показ, Аида Балаева отметила, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что здоровье нации является приоритетной ценностью нашей страны. Президент также отмечал последовательное развитие трансплантации органов в Казахстане и высокий профессиональный уровень отечественных врачей. Сегодня наши специалисты проводят сложнейшие операции, требующие современных технологий, серьезной подготовки и слаженной работы целой команды.

«В новой Конституции право на жизнь закреплено как неотъемлемое и неотчуждаемое право каждого человека, а гражданам гарантировано право на охрану здоровья. Эти положения определяют ответственность государства: система здравоохранения должна использовать все доступные возможности для сохранения жизни – от профилактики и своевременной диагностики до высокотехнологичного лечения и трансплантации. Правительство продолжит работу по развитию системы трансплантации, укреплению профессионального потенциала медицинских организаций и совершенствованию информирования общества. Нашим безусловным приоритетом остается защита жизни и здоровья каждого гражданина», — сказала заместитель Премьер-министра.

Название фильма символично – 4 739. Именно столько человек сегодня находятся в листе ожидания трансплантации органов. Для большинства из них пересадка остается единственным шансом сохранить жизнь. Ежегодно более 350 пациентов уходят из жизни, так и не дождавшись необходимой операции. При этом около 90% трансплантаций в стране проводятся с участием живых родственных доноров, тогда как доля посмертного донорства остается менее 10%.

За последние пять лет в стране выполнено около 1 500 трансплантаций органов, при этом каждая четвертая операция пришлась на 2025 год. Только в прошлом году проведено 310 трансплантаций почек, печени, сердца и легких.

Важным достижением стало развитие детской трансплантологии. В 2026 году впервые успешно выполнена трансплантация сердца ребенку, что стало новым этапом развития высокотехнологичной медицинской помощи.

На сегодняшний день через портал электронного правительства свою позицию относительно посмертного донорства выразили 172 283 человека. Из них согласие дали 16 109 человек, отказ зарегистрировали 156 174 граждан.

Повышение информированности населения и открытый общественный диалог позволят большему числу граждан принять осознанное решение, которое в будущем может подарить шанс на жизнь тем, кто сегодня продолжает ждать спасительную трансплантацию.

Картина, созданная журналистом телеканала 24KZ Назерке Токжан и режиссером Бериком Шаровым, через реальные истории пациентов, их семей и медицинских работников поднимает вопросы ценности человеческой жизни, ответственности, силы надежды и важности своевременно принятого решения. Фильм призван способствовать открытому общественному диалогу о трансплантации органов, сохраняя уважение к различным взглядам и жизненным убеждениям.

Документальный фильм можно будет посмотреть 24 июля в 19:30 на телеканале 24KZ.