В Астане состоялся показ документального фильма «4739»

Здравоохранение,Кино

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, известные врачи, ученые, общественные деятели, рецепиенты и их семьи, а также авторы и герои фильма.

Фото: пресс-служба правительства

В Астане состоялся премьерный показ документального фильма агентства «Хабар» «4739», посвященного теме трансплантации органов, работе врачей-трансплантологов и судьбам людей, ожидающих жизненно необходимую операцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, известные врачи, ученые, общественные деятели, рецепиенты и их семьи, а также авторы и герои фильма.

Открывая премьерный показ, Аида Балаева отметила, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что здоровье нации является приоритетной ценностью нашей страны. Президент также отмечал последовательное развитие трансплантации органов в Казахстане и высокий профессиональный уровень отечественных врачей. Сегодня наши специалисты проводят сложнейшие операции, требующие современных технологий, серьезной подготовки и слаженной работы целой команды. 

«В новой Конституции право на жизнь закреплено как неотъемлемое и неотчуждаемое право каждого человека, а гражданам гарантировано право на охрану здоровья. Эти положения определяют ответственность государства: система здравоохранения должна использовать все доступные возможности для сохранения жизни – от профилактики и своевременной диагностики до высокотехнологичного лечения и трансплантации. Правительство продолжит работу по развитию системы трансплантации, укреплению профессионального потенциала медицинских организаций и совершенствованию информирования общества. Нашим безусловным приоритетом остается защита жизни и здоровья каждого гражданина», —  сказала заместитель Премьер-министра.

Название фильма символично – 4 739. Именно столько человек сегодня находятся в листе ожидания трансплантации органов. Для большинства из них пересадка остается единственным шансом сохранить жизнь. Ежегодно более 350 пациентов уходят из жизни, так и не дождавшись необходимой операции. При этом около 90% трансплантаций в стране проводятся с участием живых родственных доноров, тогда как доля посмертного донорства остается менее 10%. 

За последние пять лет в стране выполнено около 1 500 трансплантаций органов, при этом каждая четвертая операция пришлась на 2025 год. Только в прошлом году проведено 310 трансплантаций почек, печени, сердца и легких.

Важным достижением стало развитие детской трансплантологии. В 2026 году впервые успешно выполнена трансплантация сердца ребенку, что стало новым этапом развития высокотехнологичной медицинской помощи.

На сегодняшний день через портал электронного правительства свою позицию относительно посмертного донорства выразили 172 283 человека. Из них согласие дали 16 109 человек, отказ зарегистрировали 156 174 граждан.

Повышение информированности населения и открытый общественный диалог позволят большему числу граждан принять осознанное решение, которое в будущем может подарить шанс на жизнь тем, кто сегодня продолжает ждать спасительную трансплантацию.

Картина, созданная журналистом телеканала 24KZ Назерке Токжан и режиссером Бериком Шаровым, через реальные истории пациентов, их семей и медицинских работников поднимает вопросы ценности человеческой жизни, ответственности, силы надежды и важности своевременно принятого решения. Фильм призван способствовать открытому общественному диалогу о трансплантации органов, сохраняя уважение к различным взглядам и жизненным убеждениям.

Документальный фильм можно будет посмотреть 24 июля в 19:30 на телеканале 24KZ.

#врачи #фильм #трансплантологи

Популярное

Все
Мир прекрасный и удивительный
Престижные трофеи разыграли в Алматы
12 медалей из Аммана
Взят курс на поэтапную модернизацию
Хоккейный август
Сохранили позицию
Найти человека в один клик
Отбор на Азиаду
Телемедицина поможет сельчанам
«Кайрат-Жастар» задает тон
Фокус на реальные запросы граждан
Реформы не ради реформ
Big Data: какой станет республика в эпоху искусственного интеллекта
Ядерные технологии: от фундаментальной науки к высокотехнологичной экономике
Курултай: логика преемственности и ответственности
Выпуск первой партии продукции состоится в 2029 году
СКО: территория партнерства
Тепло родных мест
Масложировая продукция стала одним из лидеров несырьевого экспорта
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
24 медали из Мадрида
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Министр просвещения встретила в аэропорту Алматы победителей IPhO-2026
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
Приаралье: память о больших переменах
День металлурга
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Слияние Paramount и Warner Bros. остановлено
Материнская и младенческая смертность в Казахстане достигли…
Во Франции приняли закон об эвтаназии
Представлена ИИ-версия «Одиссеи» за несколько тысяч долларов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]