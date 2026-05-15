Механизмы приватизации госимущества усовершенствовали в РК

Аудит
134
Дана Аменова
специальный корреспондент

Регулирование приватизации стало эффективнее и прозрачнее

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане усовершенствовано законодательство в области приватизации государственного имущества. Торги теперь защищены от занижения цен, а продажа имущества стала прозрачнее. Необходимые меры приняты по рекомендации Высшей аудиторской палаты РК, сообщает Kazpravda.kz 

Ранее ВАП проверила эффективность госполитики в сфере приватизации, а также результаты исполнения комплексных планов приватизации на 2016-2020 и 2021-2025 годы. По итогам аудита ВАП выработала рекомендации для правительства по изменению законодательства.

Так, первая рекомендация касалась защиты от занижения цен на повторных торгах. Прежде при проведении аукционов с понижением цены закон не ограничивал нижнюю планку, что создавало риск продажи имущества по символической стоимости.

«Аудиторы ВАП предложили законодательно закрепить правило, по которому цена на третьих и последующих торгах не может опускаться ниже размера гарантийного взноса. В результате данная норма была закреплена законодательно (Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом»)», – говорится в информации.

Второй рекомендацией стала отмена механизма прямой продажи государственного имущества стратегическому инвестору. Такой порядок позволял продавать активы без конкурса, что противоречило принципу открытости. По предложению аудиторов эта норма была полностью исключена из законодательства.

Таким образом, регулирование приватизации стало эффективнее и прозрачнее: установление минимальной цены на торгах защищает активы государства от продажи по заниженной стоимости, а отмена прямых адресных продаж обеспечивает равный доступ для всех потенциальных покупателей.

#аудит #ВАП #приватизация #госимущество

