Перерасход бюджета на 345 млрд тенге выявлен при аудите акимата Астаны

Фото: Ревизионная комиссия по Астане

Аудиторы комиссии по Астане выявили ряд системных проблем в сфере госпланирования и исполнения бюджетных программ.

По результатам проведенного анализа установлено, что нормативная и методологическая база реализации документа неоднократно корректировалась. Система госпланирования изменялась трижды, а профильная методика - шесть раз, что, по оценке специалистов, снижает устойчивость управления и усложняет объективную оценку результатов.

«Частые изменения нормативно - методологической базы и трансформации инструментов, по экспертному мнению, приводят к снижению устойчивости системы государственного планирования и ограничивает возможность объективной оценки результатов реализации планов развития области, города республиканского значения, столицы в динамике за среднесрочный или долгосрочный период», -отметили в ревизионной комиссии по Астане.

Несмотря на проводимую работу в условиях роста населения и миграционных процессов, выявлены нарушения требований бюджетного законодательства, а также несоблюдение сроков предоставления отчетности со стороны госорганов.

"В течении двух лет недостижение 13 ключевых национальных индикаторов или 76,5 % (от 17), что свидетельствует о реализации рисков недостижения стратегических целей социально - экономического развития столицы к концу 2025 года и вклада региона в достижение национальных приоритетов республики", - выявили специалисты.

Выявлены случаи невключения отдельных показателей национальных проектов, в том числе «Комфортная школа», «Доступный Интернет» и «Зеленый Казахстан», а также занижения целевых индикаторов по ряду направлений.

Кроме того, показатели по 5-ти национальным проектам: «Качественное образование «Образованная нация», «Сильные регионы - драйвер развития страны», «Зеленый Казахстан», «Развитие агропромышленного комплекса», «Ұлттық рухани жаңғыру», разбили по согласованию с центральными госорганами в План развития в заниженных значениях, что не способствует достижению целей, решения задач, показателей, установленных в вышестоящих документах системы государственного планирования, добавили в комиссии.

Анализ показал недостатки в планировании: отсутствие конкретных мероприятий, несоответствие показателей и отсутствие взаимосвязи с бюджетными программами. В течение четырех лет к Плану мероприятий не прилагался свод расходов, что затрудняет оценку эффективности его реализации.

"Допущены случаи некачественной разработки Плана мероприятий/Дорожной карты по реализации Плана развития, в части предусмотрения бюджетных расходов не связанных с достижением целевых индикаторов и излишне запланированных финансовых расходов, что привело к неэффективному планированию бюджетных средств в общей сумме 44 221,2 млн.тенге. По этой же причине в 2022 году допущено неэффективное планирование бюджетных средств на 47 697,0 млн.тенге", - заявили в комиссии.

Анализ показал высокий уровень невыполнения ключевых и целевых показателей на протяжении всего периода реализации Плана развития. В 2021 году не были достигнуты 47,6% индикаторов, в 2022 году - 39,4%, в 2023 году - 35,8%, в 2024 году - 50%, в 2025 году - 48,6%. Также не выполнены показатели результата: в 2024 году - 29,7%, в 2025 году - 22,4%. Такая динамика указывает на проблемы в управлении и не позволяет эффективно достигать целей в экономике и социальной сфере столицы.

«Высокий уровень неисполнения показателей сохраняется на протяжении всего периода реализации Плана развития», - сообщили в ревизионной комиссии.

В течение четырех лет не достигается показатель по защите населения от наводнений, талых и дождевых вод. Это связано с недостаточным финансированием и слабым контролем со стороны ответственных органов - Управления строительства, Управления охраны окружающей среды и природопользования и Управления коммунального хозяйства.

Также выявлены проблемы с отчетностью. Объем неосвоенных средств в 2025 году вырос в 9,3 раза по сравнению с 2021 годом и составил 185 520,6 млн тенге, однако эти данные не были отражены в отчетах.

Кроме того, в отчете за 2025 год отражены только фактические расходы, включая дополнительно выделенные бюджетные средства и частные инвестиции. Это привело к перерасходу в размере 345,2 млрд тенге и неэффективному планированию на сумму 305,2 млрд тенге. При этом причины таких расхождений и отсутствие учета неосвоенных средств в размере 185,2 млрд тенге не были объяснены в документах.

По итогам анализа комиссией подготовлены рекомендации, которые направлены в Управление экономики и бюджетного планирования Астаны и Министерство национальной экономики.