Нарушения на 51 млрд тенге выявил госаудит в Костанайской области

Аудит
Дана Аменова
специальный корреспондент

Несмотря на рост экономики, регион сталкивается с неэффективным управлением, системными пробелами в планировании и финансовыми нарушениями

Фото: пресс-служба ВАП

На заседании Высшей аудиторской палаты РК рассмотрели итоги государственного аудита эффективности использования ресурсов государства в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz

Как следует из аудиторского заключения, в области отмечается рост валового регионального продукта. Однако показатели социально-экономического развития улучшаются неустойчиво. На уровне исполнительных органов имеются системные пробелы в управлении и планировании.

Доходы местного бюджета за 2020-2024 годы выросли на 75%, при этом доля собственных доходов увеличилась всего на 7% – с 29% до 36,1%.

Было установлено, что при исполнении бюджета допущен факт привлечения заимствований в объеме 30 млрд тенге при наличии 19 млрд тенге неиспользованных свободных остатков. Это указывает на несогласованность между планированием расходов и долговой нагрузкой.

Сохраняется низкая динамика притока прямых иностранных инвестиций. 6 из 8 инвестпроектов стоимостью 188 млрд тенге, которые планировалось запустить в 2025 году, не введены в эксплуатацию.

Отмечаются недостатки при исполнении Программы развития области. В 2022-2024 годах из плана мероприятий по ее реализации ежегодно исключалось от 12 до 164 бюджетных инвестиционных проектов.

В ходе реализации ряда инфраструктурных проектов допущены системные нарушения, связанные с некачественной разработкой проектно-сметной документации. В результате некоторые объекты либо не могут быть введены в эксплуатацию, либо требуют корректировок уже на стадии строительства.

Несмотря на господдержку 352 субъектов предпринимательства на сумму 11 млрд тенге, 179 из них прекратили деятельность, а еще 168 не выполнили обязательства по созданию рабочих мест. Это говорит о недостаточном уровне мониторинга и оценки эффективности оказываемых мер.

Были зафиксированы признаки скрытого субсидирования финансово устойчивого частного бизнеса, что нарушает принципы конкуренции и снижает эффективность СПК.

По мнению аудиторов, в регионе отсутствует должный контроль за качеством выполнения дорожно-строительных работ. В ходе осмотра на 12 объектах выявлены различные дефекты: просадки и места разрушения асфальтобетонного покрытия. В том числе там, где ранее уже были выполнены работы.

Агропромышленный комплекс остается ключевой отраслью региона. Однако, несмотря на ежегодное выделение господдержки, ее развитие характеризуется нестабильностью. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства с 2022 года показывает снижение, поголовье животных сократилось, а количество ликвидированных сельхозпредприятий выросло.

В области госзакупок установлены нарушения на 12 млрд тенге. В их числе допуск и признание победителей, не соответствующих требованиям конкурсной документации, применение «особого порядка» закупок путем необоснованного присвоения пометки «Для служебного пользования», а также закуп из одного источника под предлогом ЧС.

По проектам строительства врачебных амбулаторий завышение стоимости медицинского оборудования составило порядка 200 млн тенге. При этом отдельные позиции фактически приобретались в 18-46 раз дешевле, чем было предусмотрено проектно-сметной документацией. Цены на отдельные виды оборудования формировались на основании прайс-листов компании, признанной банкротом.

В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств – на 50 млрд тенге. Материалы по 52 фактам переданы для возбуждения административного производства.

#нарушения #госаудит #Костанайская область #ВАП

