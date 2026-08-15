Мендыбай ага преодолел 600-километровый рубеж: Балхаш принял эстафету «Құрылтайға жол»

Ультрамарафон «Құрылтайға жол» достиг нового рубежа. Мендыбай Алимгазинов вместе со своими учениками преодолел почти 160 километров от Акшатау до Балхаша. С момента старта в Астане команда оставила позади уже более 600 километров, практически половину всего пути до Алматы, передает Kazpravda.kz

Новый рубеж на пути к Алматы

После отдыха в Акшатау Мендыбай ага и сопровождающие его молодые ребята вновь отправились в путь. Очередной этап оказался одним из самых протяженных за все время марафона.

Несмотря на пройденное расстояние, спортсмен старается не зацикливаться на цифрах. По его словам, в дороге важнее думать о следующем шаге и помнить о цели, ради которой начался этот путь.

Инициатива Мендыбая ага посвящена предстоящим выборам депутатов Курултая. Своим забегом он хочет напомнить казахстанцам о важности личного участия в голосовании 23 августа.

Балхаш встретил участников со знаменем города

На въезде в Балхаш марафонца и его команду уже ждали местные жители. Участников встретили со знаменем города, добрыми пожеланиями и словами поддержки.

После почти 160 километров такая встреча стала для спортсменов важным событием. Как признался Мендыбай ага, в этот момент он почувствовал, что жители поддерживают не только сам забег, но и его основную идею.

Балхаш стал очередным городом, жители которого лично присоединились к истории «Құрылтайға жол». Знамя города в руках встречающих символически обозначило новый этап маршрута и вклад балхашцев в общую инициативу.

Бата перед продолжением дороги

По казахской традиции гостей пригласили за дастархан, угостили национальными блюдами и напитками. Мендыбаю ага и его ученикам пожелали здоровья, выносливости и благополучного завершения марафона.

Особое значение для спортсмена имело бата, прочитанное перед дальней дорогой. Такое благословение стало для команды напутствием перед следующими километрами и придало новые силы.

Вечер продолжился музыкой, танцами и теплым общением. После насыщенного дня участникам предоставили комфортное место для ночлега, где они смогли восстановиться перед очередным выходом в путешествие.

Гражданская позиция начинается с личного решения

В своем обращении Мендыбай ага подчеркнул, что участие в жизни страны начинается задолго до дня голосования.

«Я начал этот марафон с одной мыслью: гражданская позиция начинается не с наблюдения со стороны, а с участия в общем деле. Мое решение привело меня на этот путь. А 23 августа каждый казахстанец сможет сделать свой выбор на избирательном участке» – отметил марафонец.

За время ультрамарафона эта мысль уже получила живой отклик. Люди встречают участников на дороге, помогают им, предлагают ночлег и поддерживают добрыми словами. Каждый делает то, что может. В день выборов таким личным вкладом станет решение прийти на участок и самостоятельно отдать свой голос.

Более 600 километров общей истории

Именно в Балхаше маршрут Мендыбая ага пересек отметку в 600 километров. Однако значение этого рубежа заключается не только в спортивном результате. За пройденным расстоянием стоят встречи, поддержка жителей и новые участники истории, которая развивается на глазах всей страны.

Поблагодарив местных жителей за гостеприимство, дастархан и бата, Мендыбай ага сообщил, что после отдыха команда продолжит движение к Алматы.

Более 600 километров уже позади. Впереди остается вторая часть маршрута и главная цель: добраться до Алматы и 23 августа принять участие в исторических выборах, которые определят наше общее будущее.