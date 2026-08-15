Мендыбай ага преодолел 600-километровый рубеж: Балхаш принял эстафету «Құрылтайға жол»

Общество,Выборы
Дана Аменова
корреспондент

Данная инициатива посвящена предстоящим выборам депутатов Курултая

Ультрамарафон «Құрылтайға жол» достиг нового рубежа. Мендыбай Алимгазинов вместе со своими учениками преодолел почти 160 километров от Акшатау до Балхаша. С момента старта в Астане команда оставила позади уже более 600 километров, практически половину всего пути до Алматы, передает Kazpravda.kz 

Новый рубеж на пути к Алматы

После отдыха в Акшатау Мендыбай ага и сопровождающие его молодые ребята вновь отправились в путь. Очередной этап оказался одним из самых протяженных за все время марафона.

Несмотря на пройденное расстояние, спортсмен старается не зацикливаться на цифрах. По его словам, в дороге важнее думать о следующем шаге и помнить о цели, ради которой начался этот путь.

Инициатива Мендыбая ага посвящена предстоящим выборам депутатов Курултая. Своим забегом он хочет напомнить казахстанцам о важности личного участия в голосовании 23 августа.

Балхаш встретил участников со знаменем города

На въезде в Балхаш марафонца и его команду уже ждали местные жители. Участников встретили со знаменем города, добрыми пожеланиями и словами поддержки.

После почти 160 километров такая встреча стала для спортсменов важным событием. Как признался Мендыбай ага, в этот момент он почувствовал, что жители поддерживают не только сам забег, но и его основную идею.

Балхаш стал очередным городом, жители которого лично присоединились к истории «Құрылтайға жол». Знамя города в руках встречающих символически обозначило новый этап маршрута и вклад балхашцев в общую инициативу.

Бата перед продолжением дороги

По казахской традиции гостей пригласили за дастархан, угостили национальными блюдами и напитками. Мендыбаю ага и его ученикам пожелали здоровья, выносливости и благополучного завершения марафона.

Особое значение для спортсмена имело бата, прочитанное перед дальней дорогой. Такое благословение стало для команды напутствием перед следующими километрами и придало новые силы.

Вечер продолжился музыкой, танцами и теплым общением. После насыщенного дня участникам предоставили комфортное место для ночлега, где они смогли восстановиться перед очередным выходом в путешествие.

Гражданская позиция начинается с личного решения

В своем обращении Мендыбай ага подчеркнул, что участие в жизни страны начинается задолго до дня голосования.

«Я начал этот марафон с одной мыслью: гражданская позиция начинается не с наблюдения со стороны, а с участия в общем деле. Мое решение привело меня на этот путь. А 23 августа каждый казахстанец сможет сделать свой выбор на избирательном участке» – отметил марафонец.

За время ультрамарафона эта мысль уже получила живой отклик. Люди встречают участников на дороге, помогают им, предлагают ночлег и поддерживают добрыми словами. Каждый делает то, что может. В день выборов таким личным вкладом станет решение прийти на участок и самостоятельно отдать свой голос.

Более 600 километров общей истории

Именно в Балхаше маршрут Мендыбая ага пересек отметку в 600 километров. Однако значение этого рубежа заключается не только в спортивном результате. За пройденным расстоянием стоят встречи, поддержка жителей и новые участники истории, которая развивается на глазах всей страны.

Поблагодарив местных жителей за гостеприимство, дастархан и бата, Мендыбай ага сообщил, что после отдыха команда продолжит движение к Алматы.

Более 600 километров уже позади. Впереди остается вторая часть маршрута и главная цель: добраться до Алматы и 23 августа принять участие в исторических выборах, которые определят наше общее будущее.

#выборы #марафон #Балхаш #курултай

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