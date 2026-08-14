От Эминема до звуков домбры: Мендыбай ага преодолел еще 100 километров на пути к Курултаю

Очередной день хроники «Құрылтайға жол» начался под композицию Эминема и завершился в селе Акшатау под звуки домбры. Выйдя из села Аксу-Аюлы, Мендыбай Алимгазинов вместе со своими учениками преодолел еще 100 километров. После короткого отдыха команда продолжит путь к следующей точке маршрута, городу Балхашу, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В новом посте на своей странице в социальных сетях Мендыбай ага рассказал о продолжении ультрамарафона. Покинув село Аксу-Аюлы ранним утром, участники забега выполнили намеченный план и к концу дня добрались до села Акшатау.

Здесь марафонец остановился, чтобы восстановить силы перед следующим этапом. Уже утром он намерен вновь выйти на трассу и продолжить движение в сторону Балхаша.

Каждые пройденные 100 километров становятся не только спортивным результатом, но и новой страницей живой хроники, за которой ежедневно следят казахстанцы.

Новый видеоролик начался необычно: первые кадры забега сопровождала композиция всемирно известного рэпера Эминема «Sing for the Moment».

Если произведение американского исполнителя посвящено силе музыки и ее влиянию на молодежь, то Мендыбай ага своим поступком обращается к молодому поколению на понятном ему языке действия. Он показывает, что единство, ответственность и неравнодушие проявляются не в громких словах, а в готовности лично участвовать в жизни страны.

«Құдай қаласа Алматыға жетіп, бәріміз қосылып дауыс берейік. Халқым аман болсын!»– обратился Мендыбай ага к казахстанцам.

В этом коротком обращении заключена главная идея марафона: будущее страны складывается из личного решения каждого гражданина, но ответственность за него остается общей.

Очередной этап маршрута проходил среди бескрайних степей. Закат, открытая дорога и движущаяся вперед команда придали кадрам особое настроение.

Однако за красотой пейзажа остается тяжелая ежедневная работа. Сто километров требуют выносливости, дисциплины и внутренней уверенности в цели. Именно эта последовательность превращает заявленную инициативу в реальный поступок.

В Акшатау Мендыбая ага и его учеников встретили в лучших традициях казахского гостеприимства. Жители села вышли в национальных костюмах, приветствовали путников под звуки домбры и накрыли для них дастархан с национальными блюдами.

Так Акшатау продолжило эстафету, начатую жителями Аксу-Аюлы. Один населенный пункт передает ее другому, и маршрут «Құрылтайға жол» постепенно объединяет людей не только на карте, но и вокруг общих ценностей: уважения к старшим, взаимной поддержки и сопричастности к судьбе страны.

Контраст этого дня оказался особенно символичным. Путь начался под современную музыку, обращенную к молодежи, а завершился под звуки домбры, хранящей голос национальной традиции. Вместе эти два образа показывают связь поколений, необходимую для движения страны вперед.

Мендыбай ага выражает свою гражданскую позицию стокилометровыми этапами. Жители сел отвечают ему встречами, теплыми словами и заботой. У каждого свой способ поддержать общее дело, но 23 августа всех объединит одна возможность: принять участие в голосовании и сделать собственный выбор.

Акшатау стало не просто очередной точкой на маршруте. Село добавило в историю «Құрылтайға жол» свою страницу и показало, как народное гостеприимство перерастает в гражданскую сопричастность.

Утром дорога продолжится в сторону Балхаша. Впереди новые километры, встречи и истории людей, которые смогут лично поддержать Мендыбая ага и стать частью события, разворачивающегося на их глазах.