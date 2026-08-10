Выборы в Курултай: партия «Байтақ» продолжает встречи с жителями регионов

Выборы
Дана Аменова
специальный корреспондент

Представитель партии «зеленых» встретился в энергетиками Алматинской области 

Фото: партия «Байтақ»

Секретарь Казахстанской партии зелёных «Байтақ» Владимир Мартель встретился с коллективом ТЭЦ-3 в селе Отеген Батыр Илийского района Алматинской области. В мероприятии приняли участие 40 человек, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе визита представитель партии рассказал об основных направлениях её деятельности и положениях предвыборной программы. Особое внимание было уделено вопросам экологической модернизации теплоэнергетики, снижению выбросов, повышению энергоэффективности и рациональному использованию ресурсов. Также обсуждались меры по повышению экологической безопасности промышленных объектов.

Кроме того, в рамках визита Владимир Мартель дал интервью телеканалу Jibek Joly. Одной из ключевых тем разговора стала циркулярная экономика и перспективы её развития в Казахстане.

По словам Владимира Мартеля, стране необходимо выстроить системный подход к развитию циркулярной экономики и сформировать отдельную государственную политику в этой сфере. В числе возможных мер он назвал рассмотрение вопроса о создании профильного министерства и разработку отдельного закона о циркулярной экономике.

Отдельное внимание секретарь партии уделил роли молодёжи в формировании зелёной повестки. Он отметил, что молодые люди проявляют всё больший интерес к вопросам экологии и устойчивого развития, а партия «Байтақ» поддерживает их участие в экологических и общественных инициативах.

Встреча с коллективом ТЭЦ-3 стала площадкой для обсуждения вопросов, непосредственно связанных с развитием теплоэнергетики, экологической безопасностью и дальнейшим продвижением зелёной повестки в Казахстане.

Спикер подчеркнул важность прямого диалога с населением и трудовыми коллективами. По его словам, такие встречи позволяют получать обратную связь, выявлять актуальные проблемы и предложения граждан, а также учитывать их при подготовке законодательных инициатив и принятии решений.

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