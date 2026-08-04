Представители ОСДП встретились с жителями Сандыктауского района

Мероприятие состоялось в Балкашинском районном Доме культуры в формате открытого диалога и было посвящено обсуждению актуальных вопросов социально-экономического развития района, повышению качества жизни населения и совершенствованию государственной социальной политики

Фото: пресс-служба Центрального предвыборного штаба ОСДП

Представители Акмолинского областного филиала Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) провели встречу с жителями Сандыктауского района. Во встрече приняли участие кандидаты в депутаты Ілияс Жанғали и Ару Алшынбай, представители местных сообществ, жители района, представители местных исполнительных органов, партийный актив и агитаторы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Открывая встречу, Ілияс Жанғали подчеркнул важность постоянного диалога между гражданами и политическими институтами.

«Ни одна программа не может быть эффективной, если она не основана на реальных потребностях людей. Наша задача - слышать жителей, понимать их проблемы и добиваться конкретных решений. Именно поэтому такие встречи имеют для нас принципиальное значение», - отметил кандидат.

В своем выступлении он представил основные положения предвыборной программы ОСДП «20 вершин на пути к прогрессу!», уделив особое внимание вопросам развития регионов, повышения доходов населения, социальной справедливости и усиления общественного контроля за деятельностью государственных органов.

Продолжая встречу, Ару Алшынбай рассказала о приоритетах партии в сфере социальной политики, образования, здравоохранения и поддержки сельских территорий.

«Сильное государство начинается с сильных регионов. Жители сел и районов должны иметь равный доступ к качественному образованию, медицинской помощи, рабочим местам и современной инфраструктуре. Именно на решение этих задач направлены наши инициативы», - подчеркнула она.

В ходе открытого диалога жители Сандыктауского района подняли вопросы состояния автомобильных дорог, качества коммунальных услуг, обеспечения населенных пунктов питьевой водой, доступности медицинской помощи, поддержки молодежи, занятости населения и развития сельского хозяйства. Участники встречи также внесли предложения по совершенствованию социальной инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов и повышению эффективности работы местных исполнительных органов.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам поддержки молодых специалистов, сохранения сельских школ и медицинских учреждений, создания новых рабочих мест и повышения уровня жизни сельского населения. Представители партии подробно ответили на все поступившие вопросы и отметили, что каждое обращение будет рассмотрено и включено в дальнейшую работу по подготовке законодательных инициатив и предложений для Национального курултая.

Подводя итоги встречи, представители ОСДП поблагодарили жителей Сандыктауского района за активную гражданскую позицию и содержательный диалог.

«Будущее страны формируется не в кабинетах, а в открытом разговоре с людьми. Именно мнение граждан должно определять приоритеты государственной политики», - подчеркнул Ілияс Жанғали.

В ОСДП отметили, что практика прямых встреч с населением остается важной частью работы партии, направленной на укрепление общественного диалога, развитие регионов и защиту интересов граждан.