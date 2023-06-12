Менингит не спит Свежий выпуск 12 июня 2023 г. 5:30 131 Андрей Кратенко Ситуация с менингококковой инфекцией настораживает медиков Северо-Казахстанской области. «С начала года было зарегистрировано четыре случая подозрения на менингококковую инфекцию. Подтвержденных пока не было, но опасения остаются, тем более что в Казахстане за пять месяцев 2023 года зарегистрировано 12 подтвержденных случаев этого заболевания», – сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Арман Кушбасов. Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. Основными признаками менингококковой инфекции являются сильная головная боль, которая может усиливаться при воздействии света и звука, высокая температура, рвота, сыпь, у детей до года возможно выбухание родничка. «При появлении симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию», – рекомендует Арман Кушбасов. #здравоохранение #инфекция #медицина #СКО #РК #менингит