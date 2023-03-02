Мертвого младенца в пакете нашли в реке Алматы

В Алматы разыскивают мать младенца, которого нашли мертвым в реке на окраине города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК .

Скриншот с видео ktk.kz

Ребенка, завернутого в пакет, обнаружили местные жители. Страшную находку учуяла собака несколько дней назад.

Очевидцы уверяют, что тело ребенка пролежало в реке несколько дней. Местный житель Андрей Григоров утверждает, что ребенок был с необрезанной пуповиной. О матери младенца очевидцам ничего не известно. Поблизости много частных домов.

Каким образом малыш оказался в реке, сейчас выясняет полиция. По факту смерти младенца полицейские начали расследование.

Мать новорожденного мальчика ищут по всему городу. Сейчас опрашивают сотрудников роддомов и медучреждений. Не исключено, что женщина наблюдалась или родила сына в одной из городских клиник.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся все необходимые мероприятия. Назначены необходимые экспертизы по установлению причины смерти и по установлению родителей», – отметил заместитель начальника пресс-службы Департамента полиции Алматы Еркин Утегенов.