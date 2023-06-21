«Мертвые души» и тренер-сутенер

Открывая расширенное заседание Комитета по социально-культурному развитию, посвященное программе ArtSport, его председатель Асхат Аймагамбетов перечислил знаковые проблемы.

Так, в некоторых регионах детей обучали лица, не имеющие квалификации или судимые за преступления против половой неприкосновенности. Регистрировались случаи несоответствия помещений, где занимаются детишки, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Зафиксированы нарушения в финансировании, есть банальные приписки. Кое-где услуги предоставлялись на платной основе.

В этом году акиматы выделили по госзаказу 86,7 млрд тенге для охвата программой более 560 тыс. детей, доложил в свою очередь вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек. Ваучеры активировали свыше 375 тыс. детей, бесплатно они посещают 8 353 спортивные секции и творческих кружка.

Помимо ArtSport, на рынке появились и другие информационные системы – DamuBala, DaraBala, которыми автоматизированы процессы государственного заказа, и акиматы вправе самостоятельно выбирать платформы с учетом бюджетного законодательства.

По словам вице-министра, их ведомством начата работа по усовершенствованию программы с участием заинтересованных государственных органов и рассмотрением предложений населения касательно правовых актов, регулирующих процесс госзаказа по целевому исполнению бюджета, устранения рисков правонарушений и нарушений прав потребителей.

– В соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры ранее действовавшая платформа artsport.edu.kz не соответствовала требованиям законодательства, что привело к ряду проблем при исполнении функций акиматами – это, в частности, отказ в передаче данных обладателю информации, возможность создания «мерт­вых душ», проведение занятий неквалифицированными тренерами, отсутствие необходимых для прозрачности интеграций, некорректная работа платформы, приведшая к образованию кредиторской задолженности госорганов перед поставщиками услуг, – проинформировал вице-министр.

Для решения проблем предусмотрено введение требований к объектам информатизации, задействованным в программе подушевого финансирования.

Сейчас очень важна корректная интеграция между действующими платформами по реализации госзаказа. К примеру, в Алматы при переносе данных с artsport.edu.kz уже освободилось почти 23 тыс. ваучеров, их распределили среди вновь ставших на очередь детей.

В области Абай, наоборот, возникли проблемы: на реализацию программы выделены средства на 4 864 ваучера, тогда как до разделения ВКО их было 15 805. Участники заседания выступили за централизацию информационной системы, так как наличие не менее трех платформ создает технические и иные проблемы.

Впрочем, в системе выявлены проблемы и похуже – хищение средств, дефицит бюджета, задолженность перед поставщиками, оказание некачественных услуг. И все это в результате системных недоработок Министерства культуры и спорта и акиматов, считают в Генпрокуратуре.

– Во всех 20 регионах выявлены приписки на более чем 8 тысяч детей, которые фактически не посещали занятия. Отсутствие анализа реальной потребности детей в обучении, а также недостатки платформы, позволяющие выдавать неограниченное количество ваучеров, привели к дефициту местного бюджета. Задолженность перед предпринимателями в размере 6 миллиардов тенге стала причиной частичного приостановления программы, что повлекло за собой недовольство граждан, – сообщил представитель Генеральной прокуратуры Дулат Аширбеков.

Секции (164 факта) проводились в необорудованных залах, квартирах, подвалах и жилых домах, не соответствующих санитарным нормам. В шести регионах – Алматы, Шымкенте и Караганде, ЗКО, ВКО и Мангис­тауской области – зафиксированы 20 фактов обучения детей лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за половые преступления, проституцию и организацию притонов.

К ответственности за данные факты привлечены 43 должностных лица. Из высокопоставленных чиновников свои кресла покинули вице-министр, курировавший эту работу, и глава комитета.

Нарушались права и самих предпринимателей: их заявки рассматривались несвоевременно, им неправомерно отказывали в рассмотрении. В 50 сельских районах программа вообще не реализуется. В Шымкенте взимали плату за секции ArtSport.

Генеральный директор ТОО «SoftDeCo» Сергей Алабугин попытался вступиться за свое детище. На платформе ArtSport сейчас зарегистрированы 840 тыс. пользователей, 10 тыс. поставщиков, 28 тыс. тренеров и почти миллион детей. Проблемы, по его словам, начались после внесения изменений в правила, когда детей лишили права на второй ваучер, а из НПА была упразднена основная база данных – ГБД «Физлиц», которая позволяет определять связи между родителями и детьми.

– Кроме того, повысили возраст для занятий, совершенно абсурдным образом приравняв массовый спорт к спорту высших достижений, значительно сократили виды спорта и творчества вместо расширения, установили санитарные требования как для учреждений круглосуточного пребывания детей с питанием и сном, – посетовал Сергей Алабугин.

На сегодняшний день нет общей централизованной картины реализации государственного заказа. Необходимо ввести единые реестры ваучеров, поставщиков и тренеров. Что касается платформы DaraBala, работающей в Актобе, то она, по словам Алабугина, не имеет акта на информационную безопасность, но при этом успешно осуществляет госзаказ.

– На самом деле речь идет не о недостатках платформы ArtSport, а о пробелах в НПА, которые позволяют недобросовестным поставщикам и родителям принимать участие в программе. В ваших силах привести все это в порядок, – обратился бизнесмен к депутатам.

Действительно, у мажилисменов оказалось немало вопросов к столь важной для будущего детей программе. Депутат Нурлан Ауесбаев даже посетовал, мол, «все хорошие инициативы мы обязательно приводим к тупику», «коррупция охватила все сферы спорта».

Депутат Ирина Смирнова наз­вала программу замечательной, просто есть процедурные проб­лемы, как у любого нового дела. Все эти нарушения характерны для системы образования в целом. И все это можно решить, вычистить и обеспечить детям бесплатный равный доступ.

Говорилось и о том, что нужно больше внимания уделять развитию спорта на селе, включить в программу национальные виды спорта, сделать доступнее такие популярные занятия, как плавание и футбол.

По итогам обсуждения Асхат Аймагамбетов озвучил ряд рекомендаций по совершенствованию программы ArtSport и подчеркнул, что дальнейшая работа будет находиться под контролем комитета.

– Нет сомнения, что программа принесет детям пользу, однако министерство должно пересмотреть ее и принять дополнительные меры. Необходимо ввести порядок отчетности центров дополнительного образования, работающих с детьми, унифицировать информационные системы. Высказанные на заседании предложения будут направлены в Правительство, – резюмировал Асхат Аймагамбетов.