Меры по обеспечению социально-экономической стабильности в период ЧП одобрил Мажилис

Общество
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Лаура Тусупбекова
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам чрезвычайного положения, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Как отметил, представляя проект закона министр национальной экономики Руслан Даленов, законопроект разработан во исполнение Указа Главы государства от 16 марта 2020 года "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности"».

"Целью проекта закона является возможность принятия оперативных мер в период чрезвычайного положения для обеспечения социально-экономической стабильности. Законопроектом определяется механизм функционирования государственного управления в период чрезвычайной ситуации", – пояснил глава МНЭ.

По его словам, для этого вносятся поправки в законы "О чрезвычайном положении" и "О правовых актах".

В частности, Закон "О чрезвычайном положении" дополняется особенностями действия отдельных сфер законодательства в период чрезвычайного положения. Законопроектом к ним отнесены налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство, законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании. Кроме того, поправками охвачена сфера социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора, а также реализации международных обязательств страны.

"Правовые акты, принятые в период чрезвычайного положения, в целом, будут действовать до окончания срока его действия. Исключение составят акты, в которых будет установлен иной срок их действия", – уточнил Руслан Даленов.

В закон "О правовых актах" предложена поправка, согласно которой действие нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено в случае и порядке, установленными Законом "О чрезвычайном положении".

"Указанные поправки направлены на обеспечение социально-экономической стабильности в период чрезвычайного положения", – отметил министр.

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