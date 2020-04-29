Меры по обеспечению социально-экономической стабильности в период ЧП одобрил Мажилис

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Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам чрезвычайного положения, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил, представляя проект закона министр национальной экономики Руслан Даленов, законопроект разработан во исполнение Указа Главы государства от 16 марта 2020 года "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности"».
"Целью проекта закона является возможность принятия оперативных мер в период чрезвычайного положения для обеспечения социально-экономической стабильности. Законопроектом определяется механизм функционирования государственного управления в период чрезвычайной ситуации", – пояснил глава МНЭ.
По его словам, для этого вносятся поправки в законы "О чрезвычайном положении" и "О правовых актах".
В частности, Закон "О чрезвычайном положении" дополняется особенностями действия отдельных сфер законодательства в период чрезвычайного положения. Законопроектом к ним отнесены налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство, законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании. Кроме того, поправками охвачена сфера социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора, а также реализации международных обязательств страны.
"Правовые акты, принятые в период чрезвычайного положения, в целом, будут действовать до окончания срока его действия. Исключение составят акты, в которых будет установлен иной срок их действия", – уточнил Руслан Даленов.
В закон "О правовых актах" предложена поправка, согласно которой действие нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено в случае и порядке, установленными Законом "О чрезвычайном положении".
"Указанные поправки направлены на обеспечение социально-экономической стабильности в период чрезвычайного положения", – отметил министр.