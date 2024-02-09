Месси объяснил своё отсутствие на поле в матче с Гонконгом

Футбол
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Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост на китайском языке, где объяснил, почему не принял участия в товарищеском матче со сборной Гонконга (4:1), сообщает издание championat.com

Фото: france24.com

«Привет всем поклонникам и друзьям на материковом Китае и Гонконге. Как я уже говорил ранее на пресс-конференции, мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха. Моя травма развилась, и это причиняло болезненные чувства. Друзья, которые меня знают, поймут, что я хочу выкладываться на полную в каждой игре.

Надеюсь, что у меня ещё будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой. Также я с нетерпением жду возможности скоро вернуться на материковый Китай и разделить радость футбола с вами», — написал Месси в популярной китайской социальной сети Weibo.

Напомним, отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов, а также представителей государственных структур Гонконга и Китая.

Болельщики освистали аргентинца, а также нападающего Луиса Суареса, который также не появился на поле.

#Китай #футбол #матч #Месси #Гонконг

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