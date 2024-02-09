Месси объяснил своё отсутствие на поле в матче с Гонконгом

«Привет всем поклонникам и друзьям на материковом Китае и Гонконге. Как я уже говорил ранее на пресс-конференции, мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха. Моя травма развилась, и это причиняло болезненные чувства. Друзья, которые меня знают, поймут, что я хочу выкладываться на полную в каждой игре.

Надеюсь, что у меня ещё будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой. Также я с нетерпением жду возможности скоро вернуться на материковый Китай и разделить радость футбола с вами», — написал Месси в популярной китайской социальной сети Weibo.