Месси рассердил фанатов из Гонконга: приехал, но не сыграл

«Интер Майами» сыграл товарищеский матч против сборной звезд Гонконга и крупно победил, но звездный аргентинец на поле так и не вышел, сообщает sports.ru

Фото: Gettyimages.ru/Fred Lee

Болельщики посмотрели на сыгравших по полчаса Жорди Альбу и Серджи Бускетса, но не дождались Месси и Суареса. При этом Лео был на скамейке, а уругваец даже разминался, но не вышел.

- Мы понимаем, что многие фанаты очень разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели выпустить Лео и Луиса хотя бы на некоторое время, но риск был слишком велик, - оправдывался главный тренер американского клуба Херардо Мартино.

Он сказал, что Месси беспокоит приводящая мышца. У Суареса были проблемы с коленом.

Едва ли это устроило около 40 тысяч человек, которые отдали за билет от $112 до $620. Во втором тайме они скандировали «мы хотим Месси», а в последние десять минут громко свистели. Совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм попытался поблагодарить болельщиков за «невероятную поддержку», но был освистан. Многие фанаты показывали палец вниз.

Мартино добавил, что решение по Месси приняли только утром в день игры. Получается, фанаты шли на матч, еще не зная, что главную звезду точно не увидят. На открытой тренировке за день до игры Месси был.

Ажиотаж в Гонконге был велик: в спортивных магазинах подскочили продажи футболок Месси (стоили $115-166). В одной из точек было 200 таких маек. «Обычно на их продаже уходит полгода, а тут 70% продали за месяц», – рассказали там. Еще один магазин привез 300 дополнительных футболок и за неделю распродал более половины.

Болельщики заполнили улицы вокруг стадиона за несколько часов до игры. Из-за гигантских пробок на дорогах они выходили из такси и шли оставшееся время пешком. Полиция перекрывала улицы из-за потока людей.

Комитет страны по крупным спортивным мероприятиям выделил на эту игру $1,92 миллиона. Билеты раскупили в декабре в течение часа. Правительство Гонконга после матча выпустило заявление: высказали крайнее разочарование тем, что Лео Месси не сыграл. Намерены теперь обратиться за объяснениями к организаторам.