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Месси побил рекорд Роналду

Нападающий ПСЖ Месси побил рекорд игрока МЮ Роналду по количеству голов без учета пенальти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси побил рекорд португальского форварда “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду по количеству голов без учета реализованных пенальти. Об этом сообщается в Twitter Champions League Stats.

На счету 35-летнего аргентинца 672 забитых за карьеру мяча. По данному показателю Месси на один гол обошел Роналду, при этом он провел на 150 матчей меньше, чем португалец.

В воскресенье, 19 сентября, Месси забил победный мяч на пятой минуте матча восьмого тура чемпионата Франции против “Лиона” (1:0). Для аргентинца гол стал четвертым в турнире в текущем розыгрыше.

Ранее сообщалось, что Роналду и Месси вошли в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Португалец расположился на втором месте со 113 миллионами долларов дохода. Он получит 53 миллиона по контракту с манкунианцами и 60 миллионов по спонсорским соглашениям. Месси замкнул тройку: аргентинец заработает 110 миллионов долларов (62+48). По этому показателю футболисты уступили лишь форварду ПСЖ Килиану Мбаппе, который заработает 125 миллионов.

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