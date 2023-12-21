Месси подарил Надалю свою футболку с победного финала ЧМ-2022

Спорт
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Она уже выставлена в музее легендарного испанского теннисиста и 22-кратного победителя турниров серии «Большого шлема», о чём сообщила официальная страница академии Рафаэля Надаля в социальной сети X (бывший Twitter)

Фото: страница Надаля в соцсети X

Суперзвезда мирового футбола, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подарил футболку, в которой он провёл решающий матч чемпионата мира — 2022, испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Знаменитый аргентинский форвард сделал на футболке надпись: «Рафе с любовью и восхищением».

Напомним, в драматичном финале ЧМ-2022 сборная Аргентины победила французов в серии послематчевых пенальти – 4:2.

Месси забил два гола, а также реализовал один из послематчевых пенальти. Он впервые завоевал звание чемпиона мира.

#теннис #футбол #ЧМ #Месси #Надаль

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