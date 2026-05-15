Месси повторил мировой рекорд и сравнялся с Роналду
Правда, аргентинец провёл на 168 игр меньше, чем его португальский конкурент
Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси отметился новым историческим достижением в карьере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
38-летний аргентинец оформил дубль в победном матче МЛС против "Цинциннати" (еще один мяч переписали на автогол).
Как информирует Inter Miami News Hub, Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству матчей с двумя и более забитыми голами – теперь у обоих по 240.
Напомним, Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" - это абсолютный рекорд. У его ближайшего преследователя Роналду пять таких наград.