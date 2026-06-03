Сборная Казахстана U19 успешно стартовала в отборе на ЧЕ

Футбол

Казахстанские футболисты успешно провела свой первый матч в рамках квалификации чемпионата Европы, сотворив сенсацию в 6-й группе Лиги А, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на федерацию футбола Казахстана

Фото: kff.kz

В стартовом поединке наши юноши вырвали ничью у сборной Португалии. Матч завершился со счетом 1:1.

Интрига в матче, проходившем в греческом городе Салоники, сохранялась до самых последних минут. Португальцы сумели открыть счет на 81-й минуте встречи. Однако казахстанские футболисты проявили характер: всего через пять минут Алдияр Нургали точным ударом сравнял счет и принес сборной важнейшее очко на старте отборочного цикла.

Следующие матчи группового этапа подопечные нашей юношеской сборной проведут совсем скоро. Уже 6 июня Казахстан U-19 сыграет против сверстников из Сербии, а завершит мини-турнир 9 июня противостоянием с хозяевами квалификации – сборной Греции.

#сборная Казахстана #чемпионат Европы #отбор

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