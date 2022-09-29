Спорт
Месси принял решение о своем будущем в ПСЖ
Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси намерен покинуть французский клуб следующим летом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Как пишет в Twitter журналист Микель Бласкес, аргентинский нападающий не собирается продлевать контракт с ПСЖ, действующий до лета 2023 года. В таком случае он покинет расположение парижан бесплатно следующим летом.
Сообщалось, что Лео может рассмотреть возможность возвращения в "Барселону".
В этом сезоне 35-летний форвард забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за ПСЖ.
При этом в Париже уже нашли замену Месси.
Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может сменить в ПСЖ Лионеля Месси.