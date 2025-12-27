Служить в Десантно-штурмовых войсках очень непросто, ведь это один из самых сложных видов войск, хотя в армии, пожалуй, и вовсе нет легкой работы. Но лейтенант Балжан Мусатаева свою профессию считает обычной и при этом по-нас­тоящему гордится тем, что носит тельняшку и голубой берет.

Стать военнослужащей она мечтала с детства.

– У нас была тетя, которая носила воен­ную форму. Дома хранились медали и ордена деда. Наверное, именно тогда и появилось желание связать свою жизнь с армией, – вспоминает Балжан.

С юных лет она серьезно занималась таэквондо и игровыми видами спорта. И потом примером стала сестра, которая вышла замуж за военного и сама начала служить.

Свой путь в ДШВ Балжан начинала как вольнонаемная сотрудница, а спус­тя год стала военнослужащей по конт­ракту. Служила радиотелефонисткой в подразделении связи и параллельно начала совершать прыжки с парашютом.

Упорство и грамотное освоение задач дали результат: уже через три года она получила квалификацию инструктора по воздушно-десантной подготовке. На ее счету – свыше 170 прыжков, и сегодня она имеет право обучать новичков, проверять парашюты на линии старта и быть выпускающим.

Это уникальный случай для Десант­но-штурмовых войск, Балжан Мусатаева – единственная женщина-инструктор такого уровня. Сейчас она носит звание лейтенанта, служит командиром взвода и уже десять лет верна небу.

– Первое впечатление от службы? Меня интересовало абсолютно все! Конечно, были сложности. Сослуживцы спрашивали: «Зачем тебе это? Прыжки, тяжести…» Но я считаю, что присутствие женщин в армии делает мужчин сильнее, – говорит офицер.

Поначалу Балжан скрывала от родных, что совершает прыжки с парашютом. Только спустя пару месяцев призналась. Родители приняли ее выбор и поддержали.

За ее плечами участие в различных международных соревнованиях. На учениях «КазИнд-2024» в предгорьях Гималаев Балжан удивила индийских военных, совершая прыжки с 3,5 тыс. метров, а парашют раскрывала на высоте около 1,5 тыс. метров. Свободное падение длилось около 20 секунд, скорость в это время достигала 220 км⁄час, только свист в ушах стоял.

Тем, кто бывает в небе лишь в качестве пассажира, очень интересно, о чем думают люди перед прыжком. Спрашиваю об этом у Балжан.

– Это момент полной сосредоточенности. В голове – не эмоции, а задача прыжка. Ты мысленно контролируешь каждый элемент: выход, отделение, работу парашюта, высоту, обстановку в воздухе и на площадке приземления. Страх присутствует всегда, и это нормально. Но если десантник в первую очередь думает о своем прыжке, то мы, инструкторы, думаем сразу обо всех. Мы несем ответственность за всю команду, за каждого человека в самолете и под куполом. Бывает, что боец замирает у люка от волнения. Тогда, помимо команды, могу слегка ущипнуть – человек сразу «возвращается» и прыгает, – улыбается Балжан.

По словам офицера, каждый прыжок – это не просто очередной выход в небо, а элемент профессионального совершенствования.

– Навыки не бывают раз и навсегда освоенными. Каждый прыжок – это опыт, анализ, корректировка. Что-то отрабатываешь, уточняешь, что-то делаешь уже автоматически. Это всегда динамика, процесс, и именно он делает инструктора настоящим профессионалом, – делится Балжан Мусатаева.

На вопрос, как она стала единственной женщиной-инструктором такого уровня в Вооруженных силах Респуб­лики Казахстан, Балжан отвечает:

– Это не было самоцелью. Я просто делала свою работу и постоянно повышала требования к себе. Начинала с базовых прыжков, затем углубленно изучала материальную часть, методику обучения, особенности работы с личным составом. Со временем появилось понимание процессов, умение анализировать ошибки и предотвращать их еще на земле.

Чтобы стать инструктором, требуется не только определенное количество прыжков, нужны крепкие знания, дисциплина, выдержка и готовность брать ответственность за других. Пол здесь не имеет значения, в небе все равны.

– Думаю, именно системная работа, постоянное обучение и поддержка командиров позволили мне пройти этот путь, – говорит наша героиня. – Для меня важно не то, что я единственная женщина в этой должности, а то, что мне доверяют людей. Если мой пример поможет другим девушкам поверить в себя и прийти в войска, значит, все было не зря.

Балжан Мусатаева – единственная женщина-военнослужащая в Десант­но-штурмовых войсках, удостоенная ордена «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы. Эта награда стала признанием ее профессионализма, личного мужества и вклада в развитие воздушно-десантной подготовки.

Несмотря на высокую нагрузку и напряженный ритм службы, офицер успешно совмещает военную карьеру с семьей – воспитывает сына и дочь. Супруг также был связан с армией и в настоящее время находится в запасе. Балжан признается, что именно семья дает ей дополнительную внутреннюю опору и мотивацию оставаться собранной и требовательной к себе.

Молодым юношам и девушкам, которые хотят связать свою жизнь с Десантно-штурмовыми войсками, Балжан советует быть готовыми к испытаниям. И именно в армии, по словам офицера, в полной мере проникаешься чувством патриотизма и гордости за свою страну.