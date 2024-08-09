Месяцы, а то и годы требуются для подготовки тазы к соревнованиям

История в четыре тысячи лет

Впервые на дистанции в пять километ­ров вырвавшиеся вперед семь борзых на всех порах мчатся по заснеженной степи в поселке Шашубай Актогайского района Карагандинской области. Скорость, осанка, выдержка и завидная выносливость – все это подчеркивает особенность длинноногих участников. Пока их хозяева нервно следят за процессом, крича во весь голос «Айда!», одна из тазы вырывается вперед, гарантируя своему заводчику безоговорочную победу на состязаниях.

Это один из турниров для породистых питомцев. Обычно расстояния для собак не превышают полутора километров, но тогда, в марте 2022 года, организаторы забега «Қансонар-2022» доказали, что животные способны преодолеть и более длинные расстояния. При этом, конечно, важно понимать: прежде чем выставлять тазы на бега, требуется колоссальная подготовка. О тонкостях проведения состязаний, а также о том, какая работа проводится по исполнению поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно сохранения национальных пород собак, мы поговорили с руководителем респуб­ликанской Федерации национальной породы тазы Asyl Qazyna Алмасом Курманбекулы Оралбековым.

В числе национальных сокровищниц по праву состоят собаки породы тазы, история которых насчитывает порядка четырех тысяч лет. Именно эти четвероногие друзья считались неотъемлемой частью кочевой жизни казахов. Благодаря своей выносливости и скорости они были верными спутниками охотников. По сей день эта порода собак славится своими природными качествами, которые выделяют их из ряда других сородичей. Два года назад Президент Касым-Жомарт Токаев поручил координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет, а спустя год, в январе 2023-го, Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак», который вступил в силу в июле того же года. В мае 2024-го для длинношерстных борзых или борзых с украшающей шерстью (тазы) и казахских тобетов были обновлены стандарты. Соответствующий приказ подписал министр экологии и природных ресурсов страны. Эти и другие шаги были сделаны как раз таки для того, чтобы планомерно решать задачи по возрождению, приумножению и сохранению тазы, международному признанию. Для этой же задачи еще в 2018 году начала работу республиканская Федерация национальной породы тазы Asyl Qazyna, в числе важных вопросов деятельности которой – закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI).

– В 2016 году для изучения опыта других стран в организации и проведении соревнований с участием тазы посетил игры кочевников в Кыргызстане. Там воочию познакомился с правилами и регламентом турниров, а уже в ­2018-м мы сумели запустить деятельность казахстанской федерации. На сегодня, по моим наблюдениям, лидерами по количеству тазы являются Карагандинская, Алматинская, Акмолинская области, а также регионы Жетысу и Улытау. В числе передовых – Центральный Казахстан, – начинает разговор Алмас Курманбекулы.

Помощники в охоте

– Первые сведения о казахских тазы, согласно петроглифам, датируются различными историческими эпохами, вплоть до Х–ХII тысячелетий до нашей эры. Центром создания породы считается территория современного Южного Казахстана от гор Каратау до Семиречья, – говорит спикер, отмечая, что процесс сохранения казахской борзой – вопрос не только исторического, но и национального масштабов. Благо есть стремление.

Для того чтобы достичь конкретных результатов, одними желаниями, как говорится, не обойтись. Здесь нужна большая работа, начиная от теоретического изучения до практического внедрения идей, состоящих в числе прочего из инициатив по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий, возрождению искусства охоты, участию казахстанских собаководов в наиболее значимых событиях мирового уровня, развитию системы разведения тазы и повышению спроса на них со стороны общественности и многого другого.

– Казахи издревле занимались охотой с тазы и ловчими птицами. Они называли своих охотничьих собак борзыми. Согласно некоторым письменным источникам, в конце 1950-х годов в казахстанских степях насчитывалось около четырех тысяч охотничьих собак (борзых), они поймали около 30 тысяч животных за один сезон, а их шкуры были официально переданы в государственные органы, – добавляет Алмас Курманбекулы.

По словам собеседника, казахские охотники по сей день разделяют тазы на несколько групп. К первой относят чистокровных, которые могли взять даже волка. Такая борзая сильная, подвижная и храбрая. Когда видит хищника, она наносит удар боком, пару раз тянет и будто изучает силу волка. В таких схватках судьба жертвы, как правило, предрешена. Ко второй группе причисляют малые тазы. Они не могут поймать волка, зато догоняют, кусают и ослабляют его, пока не подоспеет хозяин. К третьей группе относят тех, что ловят зайцев и лис. В зависимости от уровня выносливости тазы готовы гнаться за антилопами, сайгаками, джейранами. Свидетелем такой охоты был дореволюционный исследователь Л. Мейер. В своих работах он писал, что проворные борзые преследуют бурых диких животных, добавляя, что казахи содержат степных копытных с охотничьими собаками. А по некоторым источникам, в голодные времена не раз бывало, что одна тазы кормила целый аул, и за хорошую борзую в старину отдавали большой, в 47 голов, косяк лошадей. Сегодня, конечно, никто не готов расстаться с табуном (ныне за победу тазы могут вручить лишь одного скакуна), да и охота в современное время – это больше хобби, нежели метод добычи пропитания. Тем не менее богатая история борзых – верных друзей человека – весьма впечатляет.

– В числе задач нашей федерации: возрождение искусства охоты в каждой местности, официальное признание итбегi национальным видом спорта. Также мы планомерно проводим забеги с учас­тием тазы, – говорит Алмас Оралбеков.

За право резвых

– В 2021 году были разработаны Нацио­нальные правила проведения состязаний по бегам тазы. Распространяются они на все официальные спортивные соревнования и турниры, проводимые на территории нашей страны. Соревнования борзых делятся на: официальные чемпионаты Республики Казахстан, обычные чемпионаты, соревнования на призы и кубки, турниры, соревнования в рамках фестивалей. По своему характеру они бывают индивидуальными, индивидуально-команд­ными, командными и отборочными (лицензионными).

Согласно правилам, Положение конкурсов состоит из следующих разделов: название спортивных соревнований; цель и задачи; место и время; система соревнований. Также необходимы сведения об участвующих организациях, количест­ве тренеров, судей и других участников соревнований, и, безусловно, необходима информация о поле, возрасте, породе собак, процедуре допинг-конт­роля и так далее. Борзые бега проводятся на следующих дистанциях: от 200 до 300 метров, от 380 до 520 метров и от 575 до 1 800 метров.

– В индивидуальных соревнованиях определяются только индивидуальные результаты участников. В командных соревнованиях засчитываются итоги отдельных борзых только для команд. В индивидуальных и командных соревнованиях результаты подсчитываются как для индивидуальных участников, так и для команд в соответствии с установленными правилами состязаний. К участию допускаются собаки и их владельцы, прошедшие совместную подготовку, знающие правила собачьих бегов и направленные мандатной комиссией. В конкурсе могут участвовать собаки, чьи хозяева подали заявку, и имеющие разрешение врача, ветеринара и страховой полис. Запрещается менять собак после прохождения мандата и технических комиссий. Также не допускаются к турнирам беременные, кормящие животные, – поясняет правила участия спикер.

В борьбе за право самых быстрых и резвых, как говорят эксперты, работающие в этой области, может случиться разное, а это значит, что если здоровью животного угрожает опасность, собака может прекратить участие в забеге.

– Особые требования предъявляются и к внешнему виду участников, форме. В необходимый комплект входят: головной убор национального образца, брюки с национальным узором, шапан и национальная обувь. Жюри имеет право не допускать конкурсанта, если на нем отсутствуют указанные выше элементы национального костюма, – добавляет глава федерации.

Первые соревнования с участием тазы за кубок Asyl Qazyna состоялись в 2018 году в Осакаровском районе Карагандинской области. Очередной турнир прошел в 2019-м все в том же Осакаровском районе (в микрорайоне базы отдыха «Токсумак»). Тогда победила тазы по кличке Тасқын из Кокшетау. В 2021-м соревнования перешли на новый уровень.

– Все участники сначала прошли региональный отбор. Призовой фонд тогда составил 2,5 миллиона тенге. Соревнования по курсингу проходили в Акмолинской области в шесть забегов, в каждом из которых участвовали шесть собак на дистанции один километр. В финальной части за право победителя боролись шесть четвероногих питомцев. По итогам первенство завоевала команда из Кокшетау, которую представили Баймолла Ергазы и его тазы по кличке Басар. В 2022 году в аналогичных соревнованиях первой финишировала борзая Көкқасқа (хозяин Мансур Канатбекулы) из Усть-Каменогорска, – говорит руководитель федерации.

В 2023 году соревнования за кубок Asyl Qazyna перешли на международный уровень. Тогда испытать своих борзых на выносливость приехали участники из Турции и России.

– Успех борзых на состязаниях во многом обусловлен не только характером питомца, но и питанием животного. Тазы нуждаются в сбалансированном рационе, который включает в себя качественный корм или натуральные продукты. Важно следить, чтобы собака получала все необходимые витамины и минералы. Для этого важно консультироваться с ветеринаром для подбора правильного корма или диеты. Подготовка же требует усилий как от самого хвостатого, так и от его хозяина. Порой нужны годы, чтобы тазы финишировала первой на конкурсе. Эта порода очень активна и энергична, поэтому ей необходимы регулярные физические нагрузки. Длинные прогулки, бег и игры помогут поддерживать четвероногого товарища в хорошей физической форме и предотвратят поведенческие проблемы, – добавляет спикер, подчеркивая, что, как и все собаки, тазы нуждаются в эмоциональном взаимодействии с хозяевами. Регулярное внимание, ласка и игры помогут поддерживать их психоэмоциональное состояние на хорошем уровне.

В следующем году Федерация нацио­нальной породы тазы Asyl Qazyna планирует пройти соответствующую аккредитацию, которая позволит открыть секции по национальным видам спорта. Впереди не менее амбициозная задача по признанию тазы и тобет международным кинологическим сообществом.

– За шесть лет деятельности, думаю, проведена неплохая работа. Тем не менее есть и проблемные вопросы. Нам нужны сильные эксперты по тазы. Необходимо достойное финансирование деятельности тренеров и специалистов в области разведения национальных пород собак. Кроме того, особого внимания требует процесс увеличения средств для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий за счет внебюджетных источников, – говорит спикер.

Отметим, что Алмас Курманбекулы сам владеет несколькими тазы. И он по своему опыту знает, что эти породы собак умные и отзывчивые и требуют последовательного и доброжелательного обучения. Более того, как отмечалось выше, порода обладает уникальными физическими и поведенческими чертами, которые отличают ее от других сородичей. И эти хвостатые не только часть культурного наследия, но и символ традиционного охотничьего метода, который может быть утрачен без сохранения породы.

– В перспективе стоит задача – выйти на международную арену, превратить борзую в национальный бренд. Тазы и тобет – это великое наследие, оставленное нашими предками, поэтому наша обязанность – сохранить его, прославить и развивать дальше, – резюмирует собеседник.