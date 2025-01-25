Металлургом быть непросто, но престижно

Год рабочих профессий
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Победы и награды вызывают чувство гордости за профессию

фото из архива Жандоса Изтулеуова

– Наше предприятие производит из концентрата готовую катодную медь на экспорт, – рассказывает начальник производственного отдела Жезказганского медьзавода Жандос Изтулеуов. – Металлурги перерабатывают концентрат, плавят его, убирают лишние примеси, шлаки. Итоговым продуктом плавильного цеха выступает анодная медь, которую в цехе электролиза с помощью химических реакций доводят до катодной.

За 16 лет работы на Жезказганском медеплавильном заводе (ЖМЗ) Жандос Изтулеуов прошел многие должностные ступени – от плавильщика до начальника производственного отдела. Сегодня в круг его обязанностей входит обеспечение производства необходимым сырьем.

– На ЖМЗ поступают концентраты с обогатительной фаб­рики Жезказгана, Карагайлинской или Нурказганской ОФ. Наша задача – произвести их прием­ку и выгрузку, подать в цех подготовки шихты, обеспечить произ­водство флюсовым материалом, – пояснил он. – Также мы обеспечиваем взаимосвязь внутри завода между основными и вспомогательными цехами.

Как признается Жандос Онгарбаевич, с профессией он определился еще в школе. Многие его знакомые, которые отучились в вузах на факультетах экономики или гуманитарных наук, не смогли найти работу. Зато он часто слышал от старших родст­венников, что именно рабочие профессии могут обеспечить хорошее будущее, ведь производство – оплот стабильности в регионе.

– Я окончил университет в Алматы по специальности «инженер-металлург», – уточнил собеседник. – Со мной на факультете основы цветной металлургии изучали еще шесть парней и две девушки из Жезказгана.

В группе также были ребята из Балхаша, Усть-Каменогорска, Павлодара, Алматы, Талдыкоргана, Шымкента – всего около 25 будущих металлургов. Все жезказганцы, кроме девчат, вернулись работать в родной город.

– Честно говоря, не помню свой первый рабочий день, – признает­ся металлург. – Но один момент врезался в память. Когда пришел писать заявление о прие­ме на работу, начальник анодного участка Святослав Заозеров тогда сказал своему заместителю – старшему мастеру Медету Султанову: «Вот, Медет Казбекович, приходят молодые специалисты, которые за нами будут идти, развивать производство, это наша смена». А я слушал и думал: мне бы сначала на работу устроиться, а потом уже видно будет, смогу ли я стать достойной сменой в профессии или нет.

На ЖМЗ Жандос Изтулеуов устроился в августе 2008 года – сразу плавильщиком 5-го разряда. В то время все новички с высшим образованием, имея лишь теоретические знания в багаже, получали столь высокий разряд. Это означало, что специалист разбирается в качестве меди и по готовности металла может давать разрешение на его разливку. Впрочем, вчерашние студенты-теоретики никогда не работали без наставника, свои первые шаги в производстве они делали под чутким руководством опытных металлургов.

– Полтора года я трудился плавильщиком, периодически выполнял обязанности мастера анодного участка, – рассказывает Жандос Изтулеуов о своем опыте. – Затем стал мастером конвертерно-анодного участка, старшим мастером участка, его начальником, главным инженером. 2 мая 2018 года вышел приказ о назначении меня начальником плавильного цеха, на этой должности я проработал 5 лет. В ноябре 2023-го меня назначили начальником производственного отдела, и вот уже год я работаю в этой должности.

В промышленном регионе, где сосредоточены крупные горнодобывающие производства, самые высокие зарплаты у шахтеров, металлургов, обогатителей. Потому желающих устроиться на производство немало. К примеру, супруга Жандоса Изтулеуова тоже работает на медьзаводе, начинала с рабочей профессии, работала в двух цехах. Сейчас она трудится табельщиком в отделе по управлению персоналом. И всего добилась сама благодаря труду и ответственности.

Кстати, помимо продвижения по карьерной лестнице, у металлургов есть и другое преимущество в профессии. Например, можно заниматься научной деятельностью.

– Всегда хочется попробовать что-то новое, – отмечает Жандос Изтулеуов. – Я работаю на производстве уже более 16 лет, есть хороший практический опыт. И я, и мои коллеги имеем возможность поступить в магистратуру в отечественный политехнический вуз или в российский МИСиС. Попробовать свои силы в науке – это действительно интересно.

На медеплавильном заводе нет легкой работы, подчеркивает он. Восемь часов в цеху, где повышенный шум, пыль, загазованность, даются нелегко, ведь приходится иметь дело с горячим металлом. Порой человек устает физически и морально, признается Жандос Онгарбаевич, и после смены хочется отдохнуть дома, выспаться.

Тем не менее металлурги любят и активный отдых. По возможности сменами, бригадами они выезжают на природу. Да и профсоюзные организации стараются максимально разнообразить выходные дни – устраивают вечера караоке, турниры по бильяр­ду, компьютерным играм.

– Конечно, в работе бывают и неудачи, но... редко, – говорит Жандос Онгарбаевич. – В основном – успехи. И когда кто-то из коллег, коллектива, в котором работаешь, получает заслуженную похвалу от руководства, награду, когда его трудовые достижения отмечают по достоинству, понимаешь, что наш труд не напрасен – это результат, которым можно гордиться.

#металлургия #Металлург #ЖМЗ #Жандос Изтулеуов

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