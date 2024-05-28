Метеорологи прогнозируют жаркий июнь

По информации метеорологов, в текущем году в первый месяц лета на смену прохладе весны придет тепло, а в некоторые регионы – жара. На большей части страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градуса.

В то же время близкие к обычным показателям значения покажут термомет­ры в областях Восточно-Казахстанской, Алматинской, на большей части Туркестанской и Жамбылской, на крайнем юго-востоке Карагандинской области, а также в областях Жетысу и Абай.

Количество осадков в июне прогнозируется на уровне многолетних показателей на большей части республики. Меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казах­станской и юго-западе Актюбинской областей.

Согласно предварительным прогнозам, с учетом накопленных майских осадков атмосферное увлажнение в республике ожидается близким к норме.

В то же время атмосферная засуха прогнозируется в следующих регио­нах страны: Костанайская область – Амангельдинский и Джангельдинский районы; Мангистауская область – Мангистауский и Каракиянский районы; Западно-Казахстанская область – Казталовский район; Карагандинская – Шетский район.

Умеренная влажность будет характерна в июне для Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской и Успенского района Павлодарской области.

Как видно из информации метеорологов, явно угрожающих для аграриев страны прогнозов на нынешний летний сезон нет. Однако это не означает, что для Казахстана закончился крайне тяжелый засушливый период. К сожалению, засуха продолжается. И назвать точные сроки исхода данного цикла Казгидромет не может.

Некоторым утешением в данной ситуации может быть только то, что засуха «ослабит тиски» и будет уже не столь жесткой, как в последнее время. В следующем году она тоже может повториться, но не повсеместно, а локально – в пределах отдельных регионов и районов.

Как пояснили представители Казгидромета, ее продолжительность, а также высокие температуры и масш­табы урона сельскому хозяйству следует связывать с глобальным изменением климата.

В ходе брифинга был затронут воп­рос о ситуации с состоянием почв в регионах, где вместе с населенными пунктами были подтоплены и большие площади сельскохозяйственных угодий. И еще: может ли обилие влаги повлиять на частоту осадков в последующем? Как пояснили метео­рологи, особенность казахстанских земель состоит в способности быстро пропускать воду. Это объясняется наличием песчаных и супесчаных почв.

Влага из них уходит в нижние слои, так произошло там, где были подтопления. Делают свое дело испарения и высокие температуры. Поэтому вода на полях, как и высокая увлажненность почв, продержатся недолго. Паводки не окажут кардинального влияния на формирование осадков.

По информации метеорологов, начало нынешнего лета ожидается жарким. Годом-аналогом для него может служить 2006-й.

Как уже было сказано выше, по предварительным прогнозам, в июне температурный фон будет выше обыч­ного на один-два градуса. На севере, востоке и в центре страны он будет колебаться в пределах плюс 20–25 и 30–38 градусов, на юге и юго-западе – плюс 25–30 и 35–39 градусов.

Важно отметить, в целом предстоящее лето не войдет в число аномально жарких, то есть будет обычным, по-казахстански умеренно знойным, считают специалисты Казгидромета.