Метеорологи прогнозируют жаркий июнь

Свежий выпуск
25
Бек Нигметов

В РГП «Казгидромет» журналистов ознакомили с прогнозом погоды

фото из архива "КП"

По информации метеорологов, в текущем году в первый месяц лета на смену прохладе весны придет тепло, а в некоторые регионы – жара. На большей части страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градуса.

В то же время близкие к обычным показателям значения покажут термомет­ры в областях Восточно-Казахстанской, Алматинской, на большей части Туркестанской и Жамбылской, на крайнем юго-востоке Карагандинской области, а также в областях Жетысу и Абай.

Количество осадков в июне прогнозируется на уровне многолетних показателей на большей части республики. Меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казах­станской и юго-западе Актюбинской областей.

Согласно предварительным прогнозам, с учетом накопленных майских осадков атмосферное увлажнение в республике ожидается близким к норме.

В то же время атмосферная засуха прогнозируется в следующих регио­нах страны: Костанайская область – Амангельдинский и Джангельдинский районы; Мангистауская область – Мангистауский и Каракиянский районы; Западно-Казахстанская область – Казталовский район; Карагандинская – Шетский район.

Умеренная влажность будет характерна в июне для Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской и Успенского района Павлодарской области.

Как видно из информации метеорологов, явно угрожающих для аграриев страны прогнозов на нынешний летний сезон нет. Однако это не означает, что для Казахстана закончился крайне тяжелый засушливый период. К сожалению, засуха продолжается. И назвать точные сроки исхода данного цикла Казгидромет не может.

Некоторым утешением в данной ситуации может быть только то, что засуха «ослабит тиски» и будет уже не столь жесткой, как в последнее время. В следующем году она тоже может повториться, но не повсеместно, а локально – в пределах отдельных регионов и районов.

Как пояснили представители Казгидромета, ее продолжительность, а также высокие температуры и масш­табы урона сельскому хозяйству следует связывать с глобальным изменением климата.

В ходе брифинга был затронут воп­рос о ситуации с состоянием почв в регионах, где вместе с населенными пунктами были подтоплены и большие площади сельскохозяйственных угодий. И еще: может ли обилие влаги повлиять на частоту осадков в последующем? Как пояснили метео­рологи, особенность казахстанских земель состоит в способности быстро пропускать воду. Это объясняется наличием песчаных и супесчаных почв.

Влага из них уходит в нижние слои, так произошло там, где были подтопления. Делают свое дело испарения и высокие температуры. Поэтому вода на полях, как и высокая увлажненность почв, продержатся недолго. Паводки не окажут кардинального влияния на формирование осадков.

По информации метеорологов, начало нынешнего лета ожидается жарким. Годом-аналогом для него может служить 2006-й.

Как уже было сказано выше, по предварительным прогнозам, в июне температурный фон будет выше обыч­ного на один-два градуса. На севере, востоке и в центре страны он будет колебаться в пределах плюс 20–25 и 30–38 градусов, на юге и юго-западе – плюс 25–30 и 35–39 градусов.

Важно отметить, в целом предстоящее лето не войдет в число аномально жарких, то есть будет обычным, по-казахстански умеренно знойным, считают специалисты Казгидромета.

#погода #Казгидромет #прогноз #лето

Популярное

Все
Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске
Ушел из жизни патриарх отечественной медицины
Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!
Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС
Поставлена задача спасти апорт как сорт
Два новых рекорда установил Роналду
Казахстан и Туркменистан нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Прививать культуру чтения, чтобы перестать верить на слово «интернет-экспертам»
Вывозим сырье, порождаем фейковое производство
ЕС пересмотрит свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Кандасом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан
Жителей Вашингтона предупредили об угрозе торнадо
Показали достойный результат на состязаниях в России
Казах, который водрузил знамя над Рейхстагом
Бедой для природы оборачивается бескультурье
В Туркестане состоялась премьера спектакля «Қаламқас»
Чиновников из МЧС судят по подозрению в получении взяток
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Что связывает Пушкина с областью Абай?
«Тайник-KZ» стал брендом
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Казахстан – не проходной двор
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Посвящается поэту и гражданину
У Казахстана уникальный культурный код
Фундамент языка закладывается с колыбели
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Комфортные условия для инвесторов
Цены на социально значимые продукты продолжают снижаться
Законы о науке и технологической политике рассмотрят сенато…
Масштабные мероприятия по снижению загрязненности воздуха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]