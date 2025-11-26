Метростроевцы ускоряют темп

Хорошая новость
4
Ксения Денисова

Строительство нового отрезка метрополитена в Алматы может завершиться раньше запланированного почти на год.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нормативный срок сдачи третьего пускового комплекса первой линии метро (от станции «Б. Момышулы» до станции «Калкаман») – два года после закладки, однако генподрядчик проекта – ТОО «BCN Group» – объявил, что завершит объект за 14 месяцев.

Сейчас закончена укладка рельсов в левом перегонном тоннеле, продолжаются работы по проходке правого: осталось пройти порядка 300 м при скорости 4–5 м в сутки. В готовой части правого тоннеля уложено более 200 м рельсов. Для этих работ используется так называемая бесшумная современная технология, предусматривающая монтаж пути без шпал и стыков.

В тоннелях прокладываются кабели электропитания, водопровод, дренажная система. Одновременно ведутся работы по монтажу систем аудиооповещения, видеоконтроля, пожарной и охранной сигнализации. На станции «Калкаман» полностью выполнены монолитные работы, в вестибюле, на платформе, в технических помещениях продолжаются отделка и прокладка кабелей питания.

До конца года планируется завершить укладку рельсов в пристанционных соо­ружениях и на вновь возводимой станции. На объекте в три смены трудятся более 400 специалистов. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на конец первого полугодия следующего года.

#Алматы #строительство #метрополитен

Популярное

Все
Счастье где-то рядом
Два золота и бронза
Успех на домашнем турнире
«Душой и сердцем чистым будь...»
Посол страны под названием «Детство»
Музейный вернисаж
Как не потерять цифровые активы
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

В Шымкенте открыт молодежный хаб
В Атырау откроется хоккейная академия
FWA-технология – драйвер цифровой трансформации Шымкента
Дворец спорта открыт в Щучинске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]