Нормативный срок сдачи третьего пускового комплекса первой линии метро (от станции «Б. Момышулы» до станции «Калкаман») – два года после закладки, однако генподрядчик проекта – ТОО «BCN Group» – объявил, что завершит объект за 14 месяцев.

Сейчас закончена укладка рельсов в левом перегонном тоннеле, продолжаются работы по проходке правого: осталось пройти порядка 300 м при скорости 4–5 м в сутки. В готовой части правого тоннеля уложено более 200 м рельсов. Для этих работ используется так называемая бесшумная современная технология, предусматривающая монтаж пути без шпал и стыков.

В тоннелях прокладываются кабели электропитания, водопровод, дренажная система. Одновременно ведутся работы по монтажу систем аудиооповещения, видеоконтроля, пожарной и охранной сигнализации. На станции «Калкаман» полностью выполнены монолитные работы, в вестибюле, на платформе, в технических помещениях продолжаются отделка и прокладка кабелей питания.

До конца года планируется завершить укладку рельсов в пристанционных соо­ружениях и на вновь возводимой станции. На объекте в три смены трудятся более 400 специалистов. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на конец первого полугодия следующего года.