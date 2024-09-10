Мэй Маск выступит на форуме в Алматы

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Организаторы Центральноазиатского женского форума BeWoman в Алматы сообщили о том, что одну из сессий проведет мама основателя Tesla и SpaceX Илона Маска - 76-летняя Мэй Маск, передает Kazpravda.kz

В 45-минутной сессии в формате интервью Мэй Маск поделится профессиональными наблюдениями и персональным видением обо всем, что прошла и пережила сама — о здоровье, питании, старении, гендерном равенстве, воспитании детей в одиночку, преодолении трудностей и обретении уверенности в себе.

Также в числе спикеров заявлены Динара Сатжан, Асель Машанова, Эджи Ширин, Ксения Собчак, Жанна Кан, Гульчеха Бегим и другие интересные и успешные знаменитости.

Центральноазиатский женский форум BeWoman состоится 17 октября во Дворце Республики в Алматы. В программу форума включены дискуссии более 50 спикеров из 10 стран, 6 панельных сессий и 6 воркшопов. Ожидается, что форум привлечет более 2 700 женщин из Казахстана и стран Центральной Азии.

К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, профессии и опыта.