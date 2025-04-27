В активе нашей сборной теперь четыре медали, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Представитель команды Казахстана по дзюдо Мейирлан Максим завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Бангкоке.

Дзюдоист поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 90 килограммов.

Медаль ему принесла победа в схватке за третье место над Умедом Раджабовым из Таджикистана.

Отметим, что в этом же весе за третье место поборолся Ермахан Ануарбеков. Однако он уступил Комею Кавабате (Япония).

В активе нашей сборной теперь четыре медали. Ранее "бронзу" завоевали Галия Тынбаева (до 48 кг), Шерзод Давлатов (до 60 кг), Бакыт Кусакбаева (до 57 кг).