С июня 2024 года он был директором Департамента кадрового администрирования и расчета заработных плат ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис»

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Ахметов Мейрамбек Маратович назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции труда. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1983 г. в Целиноградской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начал в 2005 г. главным специалистом РГП «Центр ВТТИСА» МЧС РК.

2005-2007 гг. – ведущий специалист Управления правового обеспечения МЧС РК.

2007-2009 гг. – главный специалист, главный эксперт Департамента юридической службы Министерства финансов РК.

2009-2013 гг. – главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего Юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2013-2016 гг. – член Ревизионной комиссии по г. Астана.

2016-2023 гг. – руководитель Юридического отдела, директор Юридического департамента аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2023-2024 гг. – директор Юридического департамента, руководитель аппарата Высшей аудиторской палаты РК.

С июня 2024 г. до последнего назначения директор Департамента кадрового администрирования и расчета заработных плат ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис».