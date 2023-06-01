Между иллюзией и реальностью

Колонка обозревателей
49
Андрей Кратенко

Признайтесь, когда к вам приезжают гости, вы тоже стремитесь создать лучшее впечатление о себе, своем благосостоянии и успехе. А если этот гость – Президент?..

В Петропавловске за один месяц дважды ждали, говорили и готовились к встрече высокого гостя. Приехал он в конце мая. Это был понедельник. Трудный, нервный и очень напряженный день для акиматовских чиновников и полицейских. Коммунальные службы с утра пораньше чистили центральные улицы. Еще раньше местами был положен новый асфальт.

Справедливости ради надо сказать, что в 2023 году на ремонт дорог в Петропавловске выделено более 5,7 млрд тенге. Так что вне зависимости от приезда Касым-Жомарта Токаева дороги областного центра все равно начали бы ремонтировать, и хорошо, если визит Президента придал этому процессу дополнительный импульс. Значит, во всякой показухе есть не показушный, а позитивный момент.

Глава государства посетил молочную ферму и фабрику бумажной продукции, познакомился с ходом весенних полевых работ, пообщался с аграриями, побывал в лабораторном корпусе университета и новом здании Казахского музыкально-драматического театра. Говорят, что ему показали лучшее, что можно было показать: лучшие поля, лучшие предприя­тия, лучший (и единственный) вуз. Что характерно, никто ни на что не жаловался. В итоге даже сам гость удивился:

– Неужели проблем нет?

А ведь, возможно, до сих пор сохраняются проблемы в недавно построенном здании Казахского музыкально-драматического театра. Президенту показали в нем отрывок из спектакля «Магжан».

Парадокс, но еще осенью минувшего года (когда акимом СКО был Кумар Аксакалов) состоялось довольно пафосное открытие нового театра. Приезжали народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева, олимпийский чемпион Александр Винокуров, лауреат Каннского кинофестиваля Самал Еслямова. И после такого открытия театр… не то чтобы закрылся, но, как пояснил аким Петропавловска Руслан Анбаев в интервью приезжему журналисту, в гарантийные сроки там «исправляли какие-то недочеты». Выяснилось также, что в ноябре 2022-го на самом деле было не открытие театра, а его «технический ввод». Настоящее же открытие состоится, когда строители выдадут «акт ввода». Ну хорошо, можно подождать еще чуть-чуть. Как бы там ни было, но новый театр реально построен, в нем даже играют артисты...

Фермер Биржан Шаймерденов показал Касым-Жомарту Токаеву новенькие комбайны, приобретенные в лизинг и без залога. Желающие работать в хозяйстве Шаймерденова выстраиваются в очередь.

– И никаких проблем? – с сомнением переспросил Президент.

Больших проблем нет. Все благодаря господдержке и льготному кредитованию. В СКО реально работает механизм кредитования под 2,5% для актуальных проектов. За пять лет здесь построили 30 ферм, в этом году запустят еще 17. У сельчан появляется круглогодичная работа. Удалось загрузить своим сырьем молочные заводы. Президент убедился, что льготное кредитование оправдывает себя, поэтому заверил, что проблем с дальнейшим финансированием не будет.

Показуха, увы и ах, стала неотъемлемой частью нашей культуры. Социальные сети подвигают каждого из нас на то, чтобы показывать свою жизнь широкой публике. Жаль, что зачастую мы видим красивый, но фальшивый фасад.

С другой стороны, чужой успешный опыт становится стимулом и дарит вдохновение. Представление о себе в качестве успешного предпринимателя побуждает к развитию бизнеса. Важно лишь уметь отличить конструктивную показуху от тех случаев, когда она служит маскировкой неудач. Хорошо всегда чувствовать меру и сохранять критическое мышление. Иначе вам просто не поверят…

Все колонки автора
#президент #СКО #визит #Петропавловск

Популярное

Все
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Сельские школьники создали ручной генератор, который может, например, зарядить телефон, когда электричество недоступно
За учебный год алматинские школьники сдали на переработку полторы тысячи тонн отходов
Для более чем 3,7 млн школьников в Казахстане завершился учебный год
По данным ВОЗ, Казахстан занимает лидирующую позицию среди стран Центральной Азии по суициду среди подростков
За 126 тонн гнилых овощей из стабфонда, вывезенных на помойку, уволен глава СПК «Байконур»
Проект цифрового тенге еще на этапе подготовки обрастает фейками и используется мошенниками для обмана граждан
Для обеспечения современной дорожно-транспортной инфраструктурой 22 прилегающих к Астане населенных пунктов в этом году выделено 18 млрд тенге
Международный день защиты детей отмечает Казахстан
Спасибо, что вы с нами
Город без тени
Им нужен свой человек
ШОС планирует расширение
Наш мир глазами ребенка
Последний звонок
Большая перемена
Премьер потребовал устранить все нарушения на рынке "Алтын Орда"
Хлопковые кластеры
Феномен казахского мыслителя
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Третьи сутки борются с огнем в области Абай
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Музей вернул народу имена
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Какие бы нововведения ни появлялись в сфере образования, а для подавляющего большинства 25 мая было и остается днем окончания учебы
С начала нынешнего года в области Улытау зарегистрировано более 100 фактов интернет-мошенничества, 39 уголовных дел по данной статье направлено в суд
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

Последний звонок
Платят и плачут
Языковой практикум
Было – стало

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]