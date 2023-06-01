Между иллюзией и реальностью

В Петропавловске за один месяц дважды ждали, говорили и готовились к встрече высокого гостя. Приехал он в конце мая. Это был понедельник. Трудный, нервный и очень напряженный день для акиматовских чиновников и полицейских. Коммунальные службы с утра пораньше чистили центральные улицы. Еще раньше местами был положен новый асфальт.

Справедливости ради надо сказать, что в 2023 году на ремонт дорог в Петропавловске выделено более 5,7 млрд тенге. Так что вне зависимости от приезда Касым-Жомарта Токаева дороги областного центра все равно начали бы ремонтировать, и хорошо, если визит Президента придал этому процессу дополнительный импульс. Значит, во всякой показухе есть не показушный, а позитивный момент.

Глава государства посетил молочную ферму и фабрику бумажной продукции, познакомился с ходом весенних полевых работ, пообщался с аграриями, побывал в лабораторном корпусе университета и новом здании Казахского музыкально-драматического театра. Говорят, что ему показали лучшее, что можно было показать: лучшие поля, лучшие предприя­тия, лучший (и единственный) вуз. Что характерно, никто ни на что не жаловался. В итоге даже сам гость удивился:

– Неужели проблем нет?

А ведь, возможно, до сих пор сохраняются проблемы в недавно построенном здании Казахского музыкально-драматического театра. Президенту показали в нем отрывок из спектакля «Магжан».

Парадокс, но еще осенью минувшего года (когда акимом СКО был Кумар Аксакалов) состоялось довольно пафосное открытие нового театра. Приезжали народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева, олимпийский чемпион Александр Винокуров, лауреат Каннского кинофестиваля Самал Еслямова. И после такого открытия театр… не то чтобы закрылся, но, как пояснил аким Петропавловска Руслан Анбаев в интервью приезжему журналисту, в гарантийные сроки там «исправляли какие-то недочеты». Выяснилось также, что в ноябре 2022-го на самом деле было не открытие театра, а его «технический ввод». Настоящее же открытие состоится, когда строители выдадут «акт ввода». Ну хорошо, можно подождать еще чуть-чуть. Как бы там ни было, но новый театр реально построен, в нем даже играют артисты...

Фермер Биржан Шаймерденов показал Касым-Жомарту Токаеву новенькие комбайны, приобретенные в лизинг и без залога. Желающие работать в хозяйстве Шаймерденова выстраиваются в очередь.

– И никаких проблем? – с сомнением переспросил Президент.

Больших проблем нет. Все благодаря господдержке и льготному кредитованию. В СКО реально работает механизм кредитования под 2,5% для актуальных проектов. За пять лет здесь построили 30 ферм, в этом году запустят еще 17. У сельчан появляется круглогодичная работа. Удалось загрузить своим сырьем молочные заводы. Президент убедился, что льготное кредитование оправдывает себя, поэтому заверил, что проблем с дальнейшим финансированием не будет.

Показуха, увы и ах, стала неотъемлемой частью нашей культуры. Социальные сети подвигают каждого из нас на то, чтобы показывать свою жизнь широкой публике. Жаль, что зачастую мы видим красивый, но фальшивый фасад.

С другой стороны, чужой успешный опыт становится стимулом и дарит вдохновение. Представление о себе в качестве успешного предпринимателя побуждает к развитию бизнеса. Важно лишь уметь отличить конструктивную показуху от тех случаев, когда она служит маскировкой неудач. Хорошо всегда чувствовать меру и сохранять критическое мышление. Иначе вам просто не поверят…