Международная конференция WALS-2024 стартовала в Астане

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстан первым среди стран СНГ принимает международную конференцию Всемирной ассоциации по исследованию урока (World Association of Lesson Studies). Масштабное мероприятие собрало известных экспертов, ученых, педагогов-практиков из порядка 30 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В работе конференции приняла участие заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова и зачитала приветственный адрес от имени руководителя правительства Олжаса Бектенова.

«Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание модернизации образования, в особенности – повышению качества обучения и подготовки педагогов. Исследование урока – это подход, проверенный временем и ставший неотъемлемой частью практики многих казахстанских учителей. Заслуга в этом по праву принадлежит Назарбаев Интеллектуальным школам, которые комплексно и широкомасштабно ведут работу по внедрению данного подхода в систему образования Казахстана на протяжении более 10 лет. Проведение конференции, несомненно, внесет вклад в улучшение процесса научных и педагогических исследований. Уверен, что сегодняшний диалог создаст новые стимулы для дальнейшей плодотворной работы по вопросам продвижения передовых идей развития образования в мире», — говорится в сообщении премьера.

В Казахстане реализуется ряд важных инициатив для повышения качества образования. По поручению президента действует Национальный проект «Комфортная школа». В течение трех лет будут реконструированы 1 300 государственных школ из порядка 7 000, выделяются значительные ресурсы для поддержки частных объектов образования.

«Отдельное внимание уделяется системному повышению качества образования. На сегодняшний день реализуется масштабный проект по повышению потенциала так называемых «целевых школ», т.е. школ, которые требуют оказания дополнительной методической поддержки. Проведенный Министерством просвещения анализ показал, что у нас порядка 2 000 таких объектов образования. На протяжении нескольких лет ведется реализация проекта по созданию точек роста в виде опорных школ в сельских районах нашей страны через передачу им опыта наших ведущих школ, таких как Назарбаев Интеллектуальные школы, лицеи Білім Инновация и других. В ближайшие 2 года за счет данного проекта планируется создать сеть из 200 опорных объектов образования, которые в дальнейшем будут распространять полученный опыт в другие сельские школы страны», — отметила Тамара Дуйсенова.

По мнению вице-премьера, масштабирование подхода «Исследования урока» станет ключевым условием системного повышения качества образования. В настоящий момент данный подход стал одним из разделов образовательной программы повышения квалификации учителей. Внедрением глобального тренда «Lesson Study» в отечественное образование занимается Центр педагогического мастерства Назарбаев интеллектуальных школ. В настоящий момент он начал большую работу по продвижению идей среди педагогов соседних стран.

«Мы должны помнить, что школьный период – время, когда формируется мировоззрение, восприятие мира. Поэтому от того, на какой основе мы выстроим систему воспитания школьников, зависит будущее страны. Мы закладываем ценности, которые делают человека человеком, честным перед собой, своей страной, своими родителями», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Международное мероприятие будет проходить в период 24-26 сентября. На эти дни запланированы симпозиумы, постер-сессии, мастер-классы, встречи в столичных школах, посвященные востребованным приоритетам современной педагогики.

Отметим, ранее конференции проходили в Сингапуре, Японии, Китае, Великобритании и других странах. Казахстан принял глобальную эстафету у Нидерланд.