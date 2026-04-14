Спецпрокуроры области Ұлытау пресекли деятельность транснациональной преступной группы, осуществлявшей сбыт синтетических наркотиков через Telegram-магазин Kaef Mafia на территории РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Преступная схема носила международный характер и включала устойчивую сеть участников, выполнявших функции поставки, фасовки и распространения наркотических средств, с получением вознаграждения в криптовалюте.

Кроме того, основной целью группы являлась системная вербовка граждан, в том числе молодежи, в незаконный оборот психотропных веществ.

Ранее, в 2025 году, по приговору суда области Ұлытау двое участников данной группы признали виновными и осудили к длительным срокам лишения свободы — от 16 до 18 лет. Приговор вступил в законную силу.

Несмотря на это, в ходе дальнейшей работы специальных прокуроров вскрыта оставшаяся часть преступной сети. В рамках расследования было выделено отдельное уголовное дело в отношении неустановленных граждан.

На территории Карагандинской области и области Ұлытау были задержаны трое участников преступной схемы. У них изъяты синтетические наркотики в крупном размере. Анализ изъятых цифровых носителей у задержанных позволил установить дополнительных участников наркосети.

Впоследствии задержаны еще двое жителей Жезказгана, у которых обнаружено около 1 килограмма психотропных веществ. Продолжая последовательную отработку преступной цепочки, специальные прокуроры вышли на одного из поставщиков. У него изъяли 850 граммов наркотических средств.

В ходе дальнейших мероприятий был установлен канал поставки. В качестве отправителя выявили жителя Караганды, по месту проживания которого изъято еще 800 граммов психотропных веществ. В результате проведенной операции было ликвидировано звено транснациональной наркосети, задержаны ее участники, из незаконного оборота изъято около 3,5 килограмма синтетических наркотиков.

«В настоящее время в отношении трех подсудимых уголовное дело рассматривается судом, по четырем лицам досудебное расследование на стадии завершения. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в публикации.

