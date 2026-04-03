Там было изъято более 1,3 кг наркотиков

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции при координации прокуратуры пресечена деятельность двух нарколабораторий, действовавших на территории города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое иностранных граждан в возрасте 31 и 21 года, входившие в единую преступную схему.

Было установлено, что подозреваемые занимались изготовлением синтетических наркотиков.

При проведении обысков изъяты лабораторное оборудование, химические реагенты, а также свыше 1,3 кг мефедрона, предназначенного для дальнейшего сбыта.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, в том числе выявление организатора и возможных соучастников», – проинформировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что незаконный оборот наркотических средств неизбежно влечет уголовную ответственность. Пресечение подобных преступлений – это не только результат оперативной работы, но и важный вклад в обеспечение безопасности общества и защиту будущего граждан.