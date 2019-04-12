Общество
Международные эксперты проверяют готовность казахстанских миротворцев к миссии в Ливане
Лаура Тусупбекова
Накануне инспекционная группа Вооруженных Сил Республики Индия во главе с бригадным генералом Нагендра Сингхом прибыла в Алматинскую область для оценки готовности к развертыванию и убытию в Ливан личного состава второй роты Казахстанского миротворческого полка, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба МО РК, инспекционную проверку для казахстанских миротворцев можно считать экзаменом перед убытием в Ливан. Им предстоит провести брифинги по защите гражданских лиц и сдать зачеты по основным темам, среди которых история, развертывание сил и текущие угрозы ВСООНЛ, Вооруженные Силы Ливана и Силы обороны Израиля, история конфликтов, юридические аспекты участия в миссии, включая мандат, Меморандум о взаимопонимании, соглашения о статусах миссии и сил, а также требования, предъявляемые силам ООН.

"На практике казахстанские миротворцы проведут учения с применением макета местности и продемонстрируют навыки, приобретенные ими за полугодовой курс подготовки по организации работы блок-постов с постановкой вводных задач, патрулированию зоны ответственности, конвоированию гуманитарных грузов", – говорится в сообщении.

В свою очередь бригадный генерал Нагендра Сингх выразил благодарность за отличную подготовку казахстанского миротворческого контингента. По его словам казахстанские миротворцы не только профессионалы своего дела, но и проявляют высокие личные качества при выполнении миссии в Ливанской Республике.




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