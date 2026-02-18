Фото: пресс-служба Минпросвещения

С 16 по 18 февраля в Келешек мектебі №104 Астаны проходит международный фестиваль детских игр тюркского мира для учащихся 9-13 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Мероприятие организовано министерством совместно с Минобразования Турции. Фестиваль направлен на укрепление культурного сотрудничества между тюркскими государствами, сохранение традиционных детских игр и их популяризацию среди будущих поколений. Основные цели мероприятия – систематизация детских игр, формирование общего архива, повышение педагогической роли игр в образовательном процессе и поддержка социального, эмоционального и культурного развития детей.

В рамках фестиваля проводится международный семинар-тренинг для педагогов из 20 регионов страны. Участники знакомятся с традиционными играми тюркских народов и обсуждают пути их внедрения в образовательную практику.

В программе семинара-тренинга представлены такие игры, как асық ату, таяқ тарту, ләңгі тебу, орамал тастамақ, сақина салу, ханталапай, тымақ ұру, бес асық и другие. По итогам семинара-тренинга делегация Турции отберет четыре казахские национальные игры. В апреле 2026 года они будут представлены в Стамбуле.

Фестиваль нацелен на сохранение общего культурного наследия тюркского мира и развитие международного педагогического сотрудничества.