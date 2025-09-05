Международный театральный фестиваль BIKEN III пройдет в Талдыкоргане

В течение шести дней публике представят лучшие спектакли казахстанские и зарубежные творческие коллективы

Фото: пресс-служба театра

Талдыкорганский драматический театр имени Бикен Римовой 12 сентября отметит 50-летний юбилей при поддержке акимата области Жетісу, сообщает Kazpravda.kz 

В рамках данного мероприятия планируется проведение международного театрального фестиваля BIKEN III имени народной артистки, лауреата Государственной премии СССР и Казахстана, заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, выдающейся актрисы театра и кино Бикен Римовой. 

«Цель творческого смотра – укрепление творческих связей между театральными коллективами и интеграция в международный театральный процесс. Все это способствует увековечиванию памяти выдающейся казахской актрисы театра и кино Бикен Римовой, повышению эстетического уровня и построение профессиональных отношений, создании условий для возникновения партнерских и совместных творческих проектов. В рамках фестиваля планируется выявить и поддержать новое поколение молодых режиссеров, актеров, драматургов, художников», – прокомментировали организаторы.

Фестиваль пройдет с 12  по 17 сентября 2025 года. Всего в мероприятии, которое проводится  в третьй  раз, примут участие девять театров. На сцену выйдут творческие коллективы из Грузии, Кыргызстана и Узбекистана и разных регионов Казахстана. 

Коллегия критиков:

Дважды лауреат Государственной премии РК, заслуженный артист КР, продюсер, режиссёр  – Досхан Жолжаксынов.

Театровед, педагог, советник художественного руководителя Татарского государственного театра кукол, Советник министра культуры Республики Татарстан, председатель общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан, лауреат премии имени Д.Сиразиева и Республиканской премии имени М. Джалиля  – Нияз Игламов.

Театровед, доктор искусствоведения, профессор Тбилисского государственного университета театра и кино имени  Шота Руставели – Гиорги Цкитишвили.

