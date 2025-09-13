Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане

Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

ІV фестиваль театров имени заслуженного деятеля Казахстана, лауреата независимой премии «Тарлан», известного в республике режиссера Жаната Хаджиева вновь радует поклонников театрального искусства области Улытау, передает Kazpravda.kz

Фото автора

С 12 по 16 сентября 2025 года в Казахском музыкально-драматическом театре им.С.Кожамкулова свои спектакли представят 8 театров из Казахстана, России и Кыргызстана.

- Впервые фестиваль прошел в 2017 году и был приурочен к празднованию 45-летия жезказганского театра, - отметил аким области Улытау Дастан Рыспеков в приветственной речи, посвященной открытию праздника театрального искусства. – в 2018 и 2019 годах на жезказганской земле с успехом встречали театры из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Франции, Сербии и Китая. Несмоненно, такие творческие встречи обогащают нашу культуру новым содержанием.

О продолжении доброй традиции и участии в нем представителей зарубежных театров рассказал директор Казахского музыкально-драматического театра им.С.Кожамкулова Досхан Сакен.

- Мы хотим привлечь внимание зрителей к новым современным формам, инновациям и технологиям театрального искусства через творчество национальных театров, - отметил он. – Хотелось бы сформировать новые и укрепить имеющиеся творческие связи между театрами и критиками, театральными деятелями. В целом мы настроены на обмен профессиональным опытом и открытие новых имен в театральном мире.

В этом году на  ІV фестиваль приехали Областной казахский драматический театр имени Т.Ахтанова г. Актюбинск, областной казахский драматический театр имени Махамбета г.Атырау, Западно-Казахстанский областной казахский драматический театр им.Х.Букеевой г.Уральск, театр «Дарига-ай» г. Семипалатинска, Павлодарский областной казахский драма театр им. Ж.Аймаутова, а также театры ближнего зарубежья: театр Stage-705 Республики Кыргызстан, ПТО «Мамин театр» РФ, Москва.

Жюри фестиваля возглавил Народный артист РК, лауреат Государственной премии РК, кавалер орденов «Парасат», «Достық», «Барыс», председатель Союза театральных деятелей Казахстана, актер театра и кино, режиссер, педагог, профессор Тунгышбай Жаманкулов. Среди членов жюри – заслуженные деятели искусства и культуры Казахстана и России. Почетные гости фестиваля - заслуженная актриса РК, вдова Жаната Хаджиева Рашида Хаджиева и его сестра Фаруана Хаджиева, а также руководители ведущих театров нашей страны.

#Жезказган #театр #фестиваль

