Международный турнир по эстетической групповой гимнастике пройдет в Астане

В соревнованиях примут команды из Армении, Кыргызстана, Малайзии, России и Казахстана

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С 12 по 13 апреля в Астане будет проходить международный турнир Astana Alan Cup по эстетической групповой гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Организаторами соревнований выступают Международная федерация эстетической групповой гимнастики (IFAGG), Управление физической культуры и спорта города, Казахстанская федерация эстетической групповой гимнастики, Федерации эстетической групповой гимнастики Астаны, Академия гимнастики «Алан».

Соревнования пройдут Национальном теннисном центре Beeline Arena. Участие в них примут команды из Армении, Кыргызстана, Малайзии, России и Казахстана.

Будет разыграно 15 комплектов медалей в длинной, микс и короткой программах в разных возрастных категориях.

Казахстан представят следующие команды:

Сеньоры: Alan-Senior (Астана), Alan-Legenda (Астана), Favorite-Matrix (Усть-Каменогорск);

Юниоры: Alan-Junior (Астана), Alan-Tomiris (Астана), Izumrud-Korkem (Астана), а также детские команды.

Торжественная церемония открытия международного турнира состоится 12 апреля в 12:00.