Фото пресс-службы АРРФР
Общество
Микрофинансовую организацию "Квику" лишили лицензии

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщили о лишении лицензии микрофинансовой организации, передает Kazpravda.kz.

"В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в городе Нур-Султан от 5 августа 2022 года № 118 ТОО "Микрофинансовая организация "Квику" лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности", - проинформировали в Агенстве.

Основаниями для лишения лицензии в соответствии с подпунктами 2) и 4) пункта 2 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» явились:

– осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов Республики Казахстан, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка РК;

– осуществление видов деятельности, не предусмотренных Законом РК «О микрофинансовой деятельности».

"МФО в течение двенадцати последовательных календарных месяцев допускались нарушения, выразившиеся в несоблюдении порядков расчета и предельных значений коэффициента долговой нагрузки заемщика и годовой эффективной ставки вознаграждения, а также взимании с заемщиков иных платежей, не предусмотренных Законом РК «О микрофинансовой деятельности", - пояснили в пресс-службе.

Характер допущенных нарушений свидетельствует о систематических злоупотреблениях со стороны МФО, повлекших необоснованное увеличение долговой нагрузки заемщиков.

В соответствии с требованиями пункта 9 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» МФО обязано в течение тридцати календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

Лишение лицензии МФО не освобождает заемщиков от их обязанности исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед организацией.

"Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита", - добавили в Агентстве.

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