Микрокредиты поднимают аул Алевтина ДОНСКИХ

Планируется до 60% кредита распределить среди клиентов за пределами больших городов. «Наш новый совместный проект позволит улучшить доступ к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, – отметил председатель правления KMF Шалкар Жусупов. – Как для нас, так и для ЕБРР приоритетом является поддержка частных предприятий, работающих за пределами крупных городов, особенно предприятий агросектора в сельской местнос­ти». KMF активно работает в секторе микрокредитования и к настоящему времени уже предоставила более миллиона кредитов по всей стране на общую сумму свыше 1,2 млрд долларов.