Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г. по факту хищения имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (правопреемником является АО «Qarmet»), сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, в 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки. Однако Ким С.Г., используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.

Для обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлекли аффилированное охранное предприятие ТОО «Кузет 2050», сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта.

Похищенное имущество Ким С.Г. легализовал через подконтрольные ТОО «ГлобалСпецТорг» и ТОО «ЦентрОптСнаб». В результате противоправных действий похищено более 31 тыс. тонн продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

Подозреваемый Ким помещен под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.