Миллиардные нарушения выявил госаудит в СКО

Аудит
128
Дана Аменова
специальный корреспондент

ВАП подвел итоги госаудита в регионе

Фото: ВАП РК

Завершился аудит эффективности использования бюджетных средств и активов государства, выделенных Северо-Казахстанской области. Его итоги рассмотрели на заседании Высшей аудиторской палаты, сообщает Kazpravda.kz

Так, в области наблюдается сокращение естественного прироста населения и отрицательное миграционное сальдо. В сфере образования остаются нерешенными проблемы трехсменных и аварийных школ. 17 школ не имеют спортзалов, 24 школы не обеспечены предметными кабинетами. Острым остается вопрос износа зданий медицинских учреждений, составляющий порядка 74%. Несмотря на рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, отмечается снижение объема произведенной ими продукции в общем объеме ВРП региона.

В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов также обратил внимание на значительное сокращение доходов предприятий, занятых в сфере оптово-розничной торговли по региону – по данным КГД, на 100 млрд тенге.

«Получается, налоговый потенциал региона снизился по торговле. Соответственно, налогов меньше уплачено, и у местного бюджета стало меньше возможностей финансировать проекты по развитию социальной инфраструктуры и другие. Мы это увидели и считаем, что это, мягко говоря, не порядок. Возможно, теневой сектор увеличился. С этим надо работать», – отметил он.

Несогласованность полномочий между управлениями экономики и финансов приводит к разрыву между планированием и бюджетным обеспечением инвестиционных проектов. В частности, установлено планирование 11 проектов без соблюдения норм бюджетного законодательства на 56 млрд тенге. Без внимания остается СЭЗ «Qyzyljar», хотя она стратегически важна для региона. Из-за отсутствия инженерной инфраструктуры некоторые объекты СЭЗ не были своевременно введены в эксплуатацию, что снижает эффективность СЭЗ и доверие инвесторов.

При этом местный бюджет направляет средства на менее приоритетные проекты, например реконструкцию административных зданий – 7,3 млрд тенге и строительство театра – 7 млрд тенге. 38 опорных сел в области все еще остаются без качественного централизованного водоснабжения. Из 79 построенных объектов 22 (на 10 млрд тенге) до сих пор не переданы в эксплуатирующие организации. Недолжным образом проводится работа по развитию транспортной инфраструктуры области: нет комплексной схемы развития пассажирского транспорта и достаточного мониторинга безопасности дорожной инфраструктуры.

Оценка деятельности АО «СПК «Солтүстік»» показала низкую эффективность управления и реализации инвестиционных направлений. Так, создание совместных предприятий не дало результата и привело к потерям около 1 млрд тенге государственных ресурсов. Существенные убытки связаны с содержанием непрофильных активов – 610 млн тенге и использованием средств региональных стабфондов – 298 млн тенге.

Дополнительно выявлены нарушения в бухучете на сумму свыше 24 млрд тенге. Установлены нарушения законодательства в области госзакупок, а именно факты заключения договоров из одного источника без проведения конкурсных процедур на сумму 5,5 млрд тенге, а также несоблюдения ограничений по передаче объемов работ на субподряд. Всего по итогам аудита установлено: финансовые нарушения – на 28,3 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств – на 112,4 млрд тенге.

Материалы по 111 фактам направлены для возбуждения административных дел, отдельные материалы будут переданы в правоохранительные органы. Работа по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечению должностных лиц к ответственности, а также внесению необходимых изменений в законодательство будет находиться на контроле ВАП.

