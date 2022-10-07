Фото: Kazpravda.kz
Общество
Миллионные кредиты оформил на своих коллег житель Аксу

Жертвой мошеннической схемы стали двое жителей города Аксу Павлодарской области, заявившие в полицию о том, что банк требует от них погашения кредитов, хотя они никаких денег у банка не одалживали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки полицейские установили, что один из коллег, попросив телефон для звонка, самостоятельно оформил на них кредиты.

Одному из коллег оформил товарный кредит на сумму 2,7 млн тенге, другому - денежный кредит на сумму 1,1 млн тенге. После того, как банк одобрил выдачу займа, он деньги перевел на свой счет.

В отношении предприимчивого 24-летнего коллеги начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан "Мошенничество".

 

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