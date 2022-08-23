Минэнерго дало разъяснение по запасам бензина и дизтоплива в Казахстане

В Казахстане производство нефтепродуктов, их отгрузка, транспортировка и пополнение запасов осуществляются ежесуточно. Поэтому поставка ГСМ на внутренний рынок не прекратится, разъяснили в Министерстве энергетики РК, сообщает Kazpravda.kz.

Как подчеркнули в Минэнерго, запасами в днях являются объемы уже произведенных нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути.

«Особо отмечаем, что показатель запасов в днях – это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объемами и не являются показателями/факторами того, что по истечении указанных дней поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится, поскольку, как указывалось выше, нефтеперерабатывающие заводы Казахстана работают в штатном режиме с ежесуточным процессом производства и отгрузки нефтепродуктов», – разъяснили в ведомстве.

Здесь добавили, что по состоянию на 18:00 часов 22 августа совокупные запасы по стране бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 183,3 тысячи тонн, а запасы дизельного топлива – 221,7 тысячи тонн.

Ранее на заседании Правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что на сегодня совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива – 220,8 тысячи тонн, чего достаточно на 13 дней.