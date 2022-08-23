Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Энергетика
На две недели осталось запасов бензина АИ-92 и дизтоплива в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Запасов бензина АИ-92 и дизтоплива в Казахстане хватит на две недели. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным министра, на сегодня совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива – 220,8 тыс. тонн, чего достаточно на 13 дней. Запасы на НПЗ РК – АИ-92 – 71 тыс. тонн, дизельного топлива – 53,4 тыс. тонн.

"По бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют. Вместе с тем наблюдаются ограничения в реализации дизельного топлива – переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов. В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве", - сказал Акчулаков.

Как он отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тыс. тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки.

"В связи с этим необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки – НПЗ РК, КМГ, КТЖ, а также госорганов", - заключил глава Минэнерго.

 

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