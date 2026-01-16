Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в рамках рабочей поездки проверил ход реализации стратегических проектов по переводу Алматинского энергоузла на газ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Глава ведомства посетил строительные площадки ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Осматривая объекты, Ерлан Аккенженов особо отметил социальную значимость газификации для мегаполиса.

«Город Алматы задыхается, мы переводем станции на газ — это поручение Президента и наше обещание народу. Права на ошибку у нас нет!» — подчеркнул министр, обращаясь к подрядчикам.

В ходе посещения ТЭЦ-2 была отмечена положительная динамика. Представители подрядной организации доложили, что водогрейные котлы №2 и №3 успешно прошли гидравлические испытания, работы ведутся в соответствии с графиком.

Однако ситуация на строительной площадке ТЭЦ-3 вызвала серьезную критику главы ведомства. Министр констатировал отставание от графика, назвав главной причиной слабую организацию работы генерального подрядчика.

Обращаясь к руководству и представителям строительных компаний, Ерлан Аккенженов потребовал немедленно мобилизовать ресурсы и обозначил персональную ответственность исполнителей.

«Темпы работ снижать нельзя. Если требуется — увеличивайте численность персонала, но отставание должно быть ликвидировано. Срыв сроков — неприемлем. Мы установим видеонаблюдение на объекте, чтобы в режиме реального времени контролировать ход строительства. Задача стоит четко — 31 декабря станции должны полноценно функционировать!» — резюмировал Ерлан Аккенженов.

Реализация проекта модернизации ТЭЦ-3 переведена на особый контроль Министерства с требованием еженедельного отчета о ходе работ.