Министр энергетики раскритиковал темпы модернизации ТЭЦ-3 в Алматы

Энергетика
114

 Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в рамках рабочей поездки проверил ход реализации стратегических проектов по переводу Алматинского энергоузла на газ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Глава ведомства посетил строительные площадки ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Осматривая объекты, Ерлан Аккенженов особо отметил социальную значимость газификации для мегаполиса.

«Город Алматы задыхается, мы переводем станции на газ — это поручение Президента и наше обещание народу. Права на ошибку у нас нет!» — подчеркнул министр, обращаясь к подрядчикам.

В ходе посещения ТЭЦ-2 была отмечена положительная динамика. Представители подрядной организации доложили, что водогрейные котлы №2 и №3 успешно прошли гидравлические испытания, работы ведутся в соответствии с графиком.

Однако ситуация на строительной площадке ТЭЦ-3 вызвала серьезную критику главы ведомства. Министр констатировал отставание от графика, назвав главной причиной слабую организацию работы генерального подрядчика.

Обращаясь к руководству и представителям строительных компаний, Ерлан Аккенженов потребовал немедленно мобилизовать ресурсы и обозначил персональную ответственность исполнителей.

«Темпы работ снижать нельзя. Если требуется — увеличивайте численность персонала, но отставание должно быть ликвидировано. Срыв сроков — неприемлем. Мы установим видеонаблюдение на объекте, чтобы в режиме реального времени контролировать ход строительства. Задача стоит четко — 31 декабря станции должны полноценно функционировать!» — резюмировал Ерлан Аккенженов.

Реализация проекта модернизации ТЭЦ-3 переведена на особый контроль Министерства с требованием еженедельного отчета о ходе работ.

#Алматы #ТЭЦ #Минэнерго #критика

Популярное

Все
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Будет медицинский кластер
Январская свекла поспеет в апреле
Джиу-джитсу, Янчик и пингвиненок
Жить на родной земле
Определены топ-5 спортсменов Национальной гвардии
Дипломам открывают границы
Президент подписал закон о банках и банковской деятельности в Казахстане
Дорога к победе длиной в 25 лет
Из Алматы до Эвереста на велосипеде
Наблюдать и наслаждаться
Лед прочный, а шапки лучше привязывать
Черно-белая память
О потенциале единого Парламента
Право выбора и проблема привычки
Крепость, ставшая горкой
Битвы дронов
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Тройной подарок
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Подотраслям предложено дружить
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
Безопасность, не вызывающая сомнений
Девять проектов ВИЭ внедрили в Казахстане за год
Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]