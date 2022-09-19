Минералку на 5 млн тенге украли в Усть-Каменогорске

В Восточно-Казахстанской области кладовщика подозревают в растрате минералки на сумму более 5 миллионов тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Владелец одного из ТОО в Усть-Каменогорске во время инвентаризации не досчитался 34 945 бутылок минеральной воды. О недостаче на 5 600 000 тенге он сразу заявил в полицию. Подозрения пали на 40-летнего кладовщика.

Мучила ли его сильная жажда, и выпил он воду сам или все-таки сбыл на сторону, сейчас выясняют следственные органы.

"На сегодняшний день проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и проверку доказательств по уголовному делу. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Начато досудебное расследование.