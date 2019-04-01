Минфин предлагает начать поэтапное введение всеобщего декларирования с 2021 года

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Министерство финансов предлагает начать поэтапное введение всеобщего декларирования в Казахстане с 2021 года, сообщает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба МФ РК, действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего декларирования для граждан Республики Казахстан с 1 января 2020 года. В этой связи ведется работа по подготовке законодательной базы, информационных систем, актуализации баз данных уполномоченных органов, проведению пилотов в регионах.
"Результаты пилота в Осакаровском районе Карагандинской области выявили проблемные вопросы, решение которых требует дополнительного времени. Министерством финансов Республики Казахстан внесено предложение в Правительство Республики Казахстан по поэтапному внедрению всеобщего декларирования", – говорится в сообщении.
Так, на первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов.
На втором этапе с 1 января 2023 года – работники государственных предприятий (включая сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги.
На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.
На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории населения.
"При этом важно отметить, что итоги каждого этапа будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем. В настоящее время готовятся поправки в законодательство РК по поэтапному введению всеобщего декларирования. Они будут внесены на рассмотрение в Парламент РК в установленном порядке", – говорится в сообщении.
Подробно о всеобщем декларировании вы можете прочитать здесь
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