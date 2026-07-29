Конституционные гарантии семьи обсудили в Астане

Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан совместно с Конституционным Судом Республики Казахстан провела межведомственное обсуждение на тему «Конституционные гарантии семейной политики и гендерной справедливости», передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Защита семьи, материнства, отцовства и детства является приоритетом государственной политики и одной из фундаментальных конституционных ценностей Республики Казахстан. Участники обсудили реализацию данных конституционных гарантий, обозначаемой Президентом Касым-Жомартом Токаевым ключевой задачей.

Модератором дискуссии выступила Заместитель Председателя Национальной комиссии, Уполномоченный по вопросам семьи  Снежанна Имашева. Она отметила, что нормы новой Конституции станут прочной правовой основой  для дальнейшего развития института семьи.

В обсуждении приняли участие Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова, Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Жакип Асанов, судья Конституционного Суда Айжан Жатканбаева, Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, члены Национальной комиссии, представители государственных органов, научного и экспертного сообщества.

На встрече отдельно отмечена роль Национальной комиссии в совершенствовании государственной семейной политики. При содействии Комиссии актуализирована Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, развивается сеть Центров поддержки семьи. Сегодня в стране действуют 160 таких центров. С начала 2026 года в ЦПС поступило свыше 50 тысяч обращений, более 43 тысяч семей получили консультационную помощь, около 6 тысяч семей находятся на длительном сопровождении.

Одним из ключевых направлений деятельности Комиссии является укрепление семейных ценностей и продвижение ответственного родительства. В этих целях в Казахстане реализуется проект «Академия родителей». В 2025 году обучение прошли более 2 500 человек в Астане, Акмолинской и Карагандинской областях. С 2026 года проект масштабируется. Образовательные материалы размещены на платформе ata-ana.kz.

Также разработано методическое руководство для пар, вступающих в брак. Его предполагается использовать в организациях образования и ЦПС.

Особое внимание было уделено правовым позициям Конституционного Суда, оказавшим влияние на совершенствование семейного законодательства и правоприменительной практики.

По итогам обсуждения определены дальнейшие направления совместной работы.

 

#Казахстан #семья

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