Ветерана-фронтовика Илью Кудина поздравили с днем рождения
Лилия Мухитова, Алматы
Военнослужащие департамента по делам обороны города Алматы и управления по делам обороны Жетысуского района поздравили фронтовика Илью Григорьевича Кудина с 99-летием. От имени министра обороны ему вручили поздравительный адрес, памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Военнослужащие выразили ветерану Второй мировой войны глубокую признательность за мужество, стойкость и самоотверженное служение Родине.