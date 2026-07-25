Ветерана-фронтовика Илью Кудина поздравили с днем рождения

Илья Григорьевич с теплотой принял поздравления и поделился воспоминаниями о военных годах, сообщается на сайте Министерства обороны. Он рассказал, как еще подростками они провожали на фронт своих родных, переживали тяжелые утраты, но никогда не теряли веры в Победу.

– Самое главное – беречь мир. Мы слишком хорошо знаем цену войны. Желаю молодому поколению любить свою Родину, уважать старших и делать все, чтобы над нашей землей всегда было мирное небо, – сказал он.

Илья Григорьевич Кудин родился в 1927 году в Кербулакском райо­не Алматинской области. В конце 1944-го был призван в армию из Талдыкорганской области и проходил службу в артиллерийских подразделениях. После капитуляции нацистской Германии его направили на Дальний Восток, где он принимал участие в боевых действиях против Японии. Домой ветеран вернулся лишь спустя семь лет после призыва.

В мирное время Илья Григорье­вич многие годы трудился механизатором. За боевые и трудовые заслуги он награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Сегодня ветеран окружен заботой и вниманием родных. У него четверо внуков и трое правнуков, которые гордятся своим дедом.