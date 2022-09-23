Министр Нурбек попросил уважать его мнение и выбор его детей

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек на брифинге в СЦК заявил, что продолжить учебу в зарубежной школе - это выбор его детей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Действительно, я обещал и сдержал обещание, дети летом вернулись. Они уже четыре года учатся в зарубежной частной школе на Северном Кипре. Можете проверить. Это британская частная школа, образование там в принципе очень качественное и недорогое, по сравнению с нашими частными школами", - сообщил Саясат Нурбек.

Он добавил, что дети решили продолжить учебу в Кипре - и призвал уважать их выбор.

"Мы серьезно с детьми поговорили. Они у меня достаточно взрослые, развитые. Зарубежные школы что хорошо, они прививают такую самостоятельность, критическое мышление. И они сделали свой выбор. Я должен уважать выбор своих детей. Они решили продолжить свое обучение на Кипре. Я, уважая решение и право своих детей на выбор образования, согласился с их решением.Поэтому я прошу уважать мое мнение и моих детей", - резюмировал министр.