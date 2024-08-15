Министр обороны РК посетил Абайский региональный гарнизон

В ходе рабочей поездки на восток страны глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков побывал в ряде воинских частей и на военных объектах

фото: пресс служба МО РК

Визит министра обороны в Абайский региональный гарнизон начался с ознакомления с ходом строительства объектов на территории в/ч 74884.

Сразу после этого генерал-полковник Руслан Жаксылыков отправился на войсковое стрельбище межвидового учебного полигона, где военнообязанные выполняли упражнения контрольных стрельб.

На стрелковом комплексе в этот день проходило ротное тактическое учение с мотострелковой ротой, укомплектованной военнообязанными войсковой части 35411, выполнявшими задачу на тему: «Рота в обороне».

На танкодроме учебного полигона министр наблюдал за ходом двухстепенного командно-штабного учения с участием военнообязанных, закрепленных за механизированной бригадой резерва. Глава оборонного ведомства также осмотрел парк боевых машин в/ч 35411.

В городе Семей генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил военный госпиталь. После этого министр обороны на заводе АО «Семей инжиниринг» встретился с руководством предприятия, занимающегося разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием продукции оборонного и гражданского назначения.

Сегодня глава оборонного ведомства находится в Алматинском региональном гарнизоне.